Tamara Pettinato debutó con Decime Algo Lindo en El Nueve: así le fue en el rating
La conductora estrenó su nuevo ciclo tras su polémica salida de Bendita. El envío busca mostrar el costado humano de los políticos.
El regreso de Tamara Pettinato a la pantalla de El Nueve no pasó desapercibido. Después de su salida de Bendita, la conductora decidió convertir aquel episodio ocurrido con el expresidente Alberto Fernández en Casa Rosada en una marca registrada. Así nació Decime Algo Lindo (DAL), el nuevo ciclo de entrevistas con figuras políticas que estrenó este domingo pasadas las 23:30.
El nombre del programa tiene un origen particular: la frase que el expresidente Fernández repitió en aquel video que marcó un quiebre en la carrera televisiva de Pettinato. Lejos de intentar despegarse de esa situación, ella decidió apropiarse de la expresión y resignificarla como bandera de un nuevo proyecto.
“Es lo que más me dicen desde hace un año en redes, y pensé: ¿por qué no usarlo a mi favor?”, explicó antes del lanzamiento. La primera emisión arrancó con un piso de 0.8 puntos de rating y llegó a un pico de 1, lo que ubicó al ciclo en el tercer puesto de la franja horaria.
“Bienvenidos a DAL. Algún día les voy a contar en detalle el porqué del nombre, pero la idea es transformar lo feo en algo lindo. Queremos que los políticos puedan pasar un buen momento y mostrar su lado más humano”, señaló Pettinato en la apertura.
El invitado inaugural fue Julio Zamora, intendente de Tigre y candidato a senador por el Frente Somos Bs. As., quien se sometió a un cuestionario de preguntas personales y habló sobre distintos aspectos de su vida, desde anécdotas románticas hasta reflexiones sobre su relación con la política. Entre otras cosas, definió a Perón, Evita y Ramón Carrillo como sus principales referentes históricos.
El formato del programa consta de tres secciones: una entrevista íntima, un bloque de preguntas aleatorias y el segmento “Tu turno, tu pregunta”, en el que el invitado plantea una inquietud que es respondida con la ayuda de inteligencia artificial. En el cierre, Pettinato propuso un ping pong en el que Zamora tuvo que opinar sobre Javier Milei, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y confesar con quién de ellos se aliaría.
El estreno dejó sensaciones positivas en la señal, que apostó a mantener en pantalla a una figura que siempre supo conectar con la audiencia. Ahora, el desafío de Decime Algo Lindo será sostener y crecer en el rating mientras se acerca el tramo decisivo de la campaña electoral.
