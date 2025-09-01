Tamara Pettinato debutó con Decime Algo Lindo en El Nueve: así le fue en el rating

El invitado inaugural fue Julio Zamora, intendente de Tigre y candidato a senador por el Frente Somos Bs. As., quien se sometió a un cuestionario de preguntas personales y habló sobre distintos aspectos de su vida, desde anécdotas románticas hasta reflexiones sobre su relación con la política. Entre otras cosas, definió a Perón, Evita y Ramón Carrillo como sus principales referentes históricos.

El formato del programa consta de tres secciones: una entrevista íntima, un bloque de preguntas aleatorias y el segmento “Tu turno, tu pregunta”, en el que el invitado plantea una inquietud que es respondida con la ayuda de inteligencia artificial. En el cierre, Pettinato propuso un ping pong en el que Zamora tuvo que opinar sobre Javier Milei, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y confesar con quién de ellos se aliaría.

El estreno dejó sensaciones positivas en la señal, que apostó a mantener en pantalla a una figura que siempre supo conectar con la audiencia. Ahora, el desafío de Decime Algo Lindo será sostener y crecer en el rating mientras se acerca el tramo decisivo de la campaña electoral.