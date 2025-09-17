José Luis Espert advirtió que "no va a haber Presupuesto" en 2026 si "quieren voltear el déficit cero"

espert huida lomas de zamora

El diputado de La Libertad Avanza definió como "un triángulo de hierro en materia fiscal" al plan que está compuesto por el déficit cero y la nula suba de impuestos y del gasto público.

"Este año el Gobierno propone a la sociedad que el gasto público para el año que viene crezca 10% por encima de la inflación", argumentó, y parte de ese plan se mantendrá con los vetos recientes de Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

"Nunca vamos a permitir que el déficit cero caiga porque es central para que no haya inflación y no aumente la pobreza, así que el trabajo político sí lo vamos a seguir haciendo durante toda la jornada", anticipó José Luis Espert horas antes de la votación en Diputados en la que podrían ser rechazados ambos vetos.

Espert podría quedar afuera del Congreso en diciembre si no logra captar los votos necesarios en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Por de pronto, el diputado aseguró que el kirchnerismo tiene intenciones políticas de “derrocar al Gobierno”, y aseguró que la iteración actual -Unión por la Patria- ha “secuestrado al Congreso” para instrumentar la “destrucción del programa económico”.

"Por eso le decimos a la gente, acompáñennos, no escuchen estas sirenas mal habidas como el kirchnerismo, porque el camino es el camino de los esfuerzos que hemos emprendido", afirmó en tono proselitista.

Las elecciones del 7 de septiembre pasado en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza quedó 13 puntos por debajo de Fuerza Patria (la nueva presentación del peronismo bonaerense), sirvieron como un mensaje para el oficialismo nacional, según Espert.

"No vivimos en Narnia. Sabemos el esfuerzo que está haciendo la gente, entendemos que no le hemos hecho comprender a la gente que el esfuerzo que está haciendo tiene sentido", admitió.

"Entendemos, comprendemos y nos solidarizamos con ese esfuerzo que también nosotros lo estamos haciendo, porque casi todos tenemos algún emprendimiento que tiene que ver con la actividad privada. Yo sufro muchas de las cosas que las sufre la gente", aseguró el legislador, que tuvo que huir de un acto de campaña en Lomas de Zamora en una moto prestada.