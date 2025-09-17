Lilia Lemoine se quiso pasar de viva filmando a la gente y le cantaron el hit del momento: "Alta coimera"

Qué discute la Cámara de Diputados este miércoles

La Cámara baja se encuentra debatiendo hoy, 17 de septiembre de 2025, el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y el financiamiento de las universidades nacionales. Esta sesión especial se da en el marco de una movilización masiva de estudiantes universitarios y trabajadores del Hospital Garrahan, quienes se manifiestan en las calles para defender la educación y la salud pública.

En concreto, la oposición busca rechazar los vetos presidenciales a las leyes que contemplaban un aumento de presupuesto para el Hospital Garrahan y las universidades. El Gobierno, por su parte, justifica los vetos en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.

Otros temas que también se discuten hoy en el ámbito de la Cámara Baja incluyen:

Un proyecto de ley sobre la emergencia y el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación .

La creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias (PLEA).

Cabe destacar que la agenda parlamentaria incluye también reuniones de diversas comisiones, como la de Agricultura, Ganadería y Pesca; la de Presupuesto y Hacienda; y la de Educación y Cultura.