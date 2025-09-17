Lilia Lemoine se quiso pasar de viva filmando a la gente y le cantaron el hit del momento: "Alta coimera"
En su ingreso al Congreso, la diputada de La Libertad Avanza volvió a hacer la payasada de filmar a otros y se le rieron en la cara. Mirá.
En una nueva jornada histórica para la Argentina, Lilia Lemoine hizo su ingreso al Congreso de la Nación hace algunas horas, con una actitud particular que ya había tenido antes: de forma ridícula, la diputada de La Libertad Avanza comenzó a filmar a la gente, acusando en sus redes sociales a una señora de gritarle "te cambiaste el color de ojos, ¡hija de puta!" y apuntando contra un cronista: "Bien el de IP aprendió a no agarrar".
Lo cierto es que no se escucha lo que ella dice que le dijeron, pero sí se oye a muchas personas -entre ellas, comunicadores- que le consultan sobre cómo va a votar en esta jornada donde la Cámara de Diputados discute los vetos de Javier Milei. "Déjenme pasar, primero", manifiesta la legisladora, mientras la gente comienza a reírse en su cara y a cantarle el hit del momento "Karina es alta coimera".
Allí se puede ver a Lautaro Maislin, periodista de C5N, interpelando a la diputada: "¿A quién filmás, Lilia?".
Por supuesto, el video tomó trascendencia en redes sociales y muchos usuarios comenzaron a contestarle a la maquilladora de Javier Milei: "No se escucha que digan eso Lili. Solo veo a una prestigiosa periodista salteña hacer su trabajo"; "El periodista de IP, ¡un genio!"; "Estúpidaaaaaaaa"; "¿Te crees especial por estar grabando? Sos una pelotuda"; "No se escuchó que te haya dicho hdp, no está bueno mentir", fueron los principales comentarios.
Qué discute la Cámara de Diputados este miércoles
La Cámara baja se encuentra debatiendo hoy, 17 de septiembre de 2025, el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y el financiamiento de las universidades nacionales. Esta sesión especial se da en el marco de una movilización masiva de estudiantes universitarios y trabajadores del Hospital Garrahan, quienes se manifiestan en las calles para defender la educación y la salud pública.
En concreto, la oposición busca rechazar los vetos presidenciales a las leyes que contemplaban un aumento de presupuesto para el Hospital Garrahan y las universidades. El Gobierno, por su parte, justifica los vetos en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.
Otros temas que también se discuten hoy en el ámbito de la Cámara Baja incluyen:
-
Un proyecto de ley sobre la emergencia y el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias (PLEA).
Cabe destacar que la agenda parlamentaria incluye también reuniones de diversas comisiones, como la de Agricultura, Ganadería y Pesca; la de Presupuesto y Hacienda; y la de Educación y Cultura.
