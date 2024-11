El secretario de Cultura dijo que "Cometierra" es un libro "de degenerados" y luego admitió que no lo leyó

Cometierra.jpg

En diálogo con Radio Mitre Cifelli aseguró que incluir "Cometierra" en las bibliotecas escolares "me parece de degenerados" pero enseguida tuvo que admitir: "no lo leí al libro, pero muchos periodistas lo leyeron".

Y, sin ponerse colorado por estar censurando algo que desconoce por completo siguió impertérrito: "es una vergüenza que pongan ese libro como material de la escuela. (Axel) Kicillof subió una foto leyéndolo, es una vergüenza él también".

Cifelli criticó que el libro de Dolores Reyes no solo haya sido enviado a las escuelas bonaerenses, sino también a las bibliotecas públicas. “Yo tengo a cargo la Comisión Nacional de Bibliotecas, y la de Jujuy me mandó que en 2023 le habían mandado el libro ese. No era solo a las escuelas, lo mandaban a las bibliotecas populares”, contó escandalizado por un libro que no leyó.

La colección cuestionado por los libertarios, de más cien libros de narrativa, novela gráfica y poesía, fue lanzada en 2023 con el aval de las autoridades políticas y educativas de la provincia de Buenos Aires, como el gobernador Kicillof y el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni.

En el mismo sentido Cifelli defendió el ajuste en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)."Nuestro objetivo es cuidar la plata de los argentinos porque venimos de una época en la que la tiraban”, dijo y denunció que "desde el Incaa se otorgaban subsidios a los amigos, sin que nadie eligiera o viera el contenido de las películas propuestas".

"Hace unos años, en un canal de aire, todos los sábados pasaban lo que quedaba del Incaa y había cada película, cada bodrio", sentenció.