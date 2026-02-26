Suspendieron el paro de controladores aéreos: los vuelos funcionarán con normalidad

Se levantó el paro de controladores aéreos

De este modo, sigue el texto, se estará "garantizando la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el territorio nacional". En detalle, desde el Gobierno indicaron que la decisión de la suspensión del previsto para hoy y mañana "fue comunicada formalmente por representación letrada de la entidad sindical, quien informó la suspensión de las medidas de acción sindical programadas para los días 26 y 27 de febrero de 2026", con el finde"facilitar el diálogo y avanzar en conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo".