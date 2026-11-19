Las claves de la nueva Ley de Discapacidad que aprobó el Senado
Pese a las intenciones del oficialismo, prácticamente es un calco de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso que Javier Milei había vetado.
Como ya se informó, el Senado convirtió en ley el proyecto de Discapacidad que replica casi todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre y que había sido rechazada el año pasado por el Gobierno Nacional.
A un año de haber rechazado la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la iniciativa que Javier Milei había vetado el año pasado, obteniendo en la cámara alta los votos de los 71 senadores presentes.
La Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, como se dijo, retoma casi en su totalidad los lineamientos establecidos en la Ley 27.793, pero elimina su condición de emergencia temporal para convertirla en una norma de aplicación permanente y de orden público.
Las claves de la ley aprobada unánimemente en el Senado
Compatibilidad entre pensión y trabajo
- La norma permite que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúen percibiendo la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de la jubilación mínima, aun cuando tengan un empleo formal o estén inscriptas en el monotributo. La compatibilidad regirá siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Actualización automática de prestaciones
- El texto mantiene el sistema de actualización periódica de los aranceles que perciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Los valores se ajustarán de manera automática siguiendo el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de la inflación.
Nomenclador único
- La iniciativa ratifica el principio de nomenclador único, que establece criterios comunes para la determinación y liquidación de las prestaciones en todo el país.
Cobertura garantizada de Incluir Salud
- El proyecto asegura la continuidad de la cobertura médica básica brindada por el programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
Piso mínimo de financiamiento
- En materia presupuestaria, se establece que los recursos asignados al área de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior, con el objetivo de evitar recortes por efecto de la inflación.
Auditorías y controles periódicos
- La norma prevé la implementación de auditorías regulares mediante el cruce de información entre organismos públicos como la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El mecanismo deberá respetar el principio de debido proceso inclusivo.
Pago de deudas a prestadores
- Entre las disposiciones transitorias se incorporó un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad.
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