El Foro Permanente celebró la sanción de la nueva Ley de Discapacidad: "La lucha continúa"
Tras la sanción unánime de la nueva Ley de Discapacidad en el Senado, el Foro celebró la conquista y exigió partidas en el Presupuesto 2027.
Tras una jornada legislativa clave en la Cámara alta, y tras convocar a una movilización en el Congreso, el Foro Permanente Discapacidad celebró este jueves la aprobación por unanimidad de la nueva Ley de Discapacidad en el Senado de la Nación.
La normativa —denominada formalmente Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad— obtuvo la sanción definitiva con 71 votos afirmativos y sin ningún rechazo, luego de haber contado previamente con media sanción de la Cámara de Diputados.
A través de un comunicado oficial difundido tras la votación, la entidad destacó el rol colectivo detrás de la sanción y advirtió sobre el próximo paso indispensable para su aplicación real: "El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad. Desde el FORO celebramos esta conquista, resultado de la lucha sostenida de las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores, trabajadores y organizaciones de todo el país".
El reclamo por el Presupuesto 2027 y los pilares de la ley de Discapacidad
De cara a la etapa de reglamentación y puesta en marcha, el organismo remarcó la necesidad de asegurar los fondos correspondientes para evitar que la norma quede sin respaldo financiero.
"La lucha continúa: ahora es fundamental que el Presupuesto 2027 contemple las partidas necesarias para garantizar la implementación efectiva de la ley", subrayaron desde el Foro.
La nueva legislación reemplaza el régimen de emergencia —cuyo vencimiento operaba el próximo 31 de diciembre— por un marco legal permanente de prestaciones y financiamiento que sostiene tres ejes centrales:
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Vigencia del CUD: Mantiene la validez y continuidad del Certificado Único de Discapacidad.
Actualización de prestaciones: Establece el ajuste mensual de los aranceles y valores por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Compatibilidad laboral: Garantiza que la pensión no contributiva sea compatible con el acceso a un empleo formal.
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