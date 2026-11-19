A través de un comunicado oficial difundido tras la votación, la entidad destacó el rol colectivo detrás de la sanción y advirtió sobre el próximo paso indispensable para su aplicación real: "El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad. Desde el FORO celebramos esta conquista, resultado de la lucha sostenida de las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores, trabajadores y organizaciones de todo el país".