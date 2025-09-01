Convocan a una nueva movilización al Congreso por la Emergencia en Discapacidad

El escándalo por presuntas coimas mantiene en jaque a la gestión de Javier Milei, ya que salpica a su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y a Lule Menem. Mientras por un lado avanza la investigación, en las últimas horas el Gobierno denunció ante la Justicia una "operación de inteligencia ilegal".

"Hoy más que nunca, cada presencia cuenta. Convocamos a la ciudadanía a acompañar esta movilización y solicitamos a los legisladores y legisladoras de la Cámara Alta que se pongan del lado de las personas con discapacidad, defendiendo sus derechos y logrando frenar el veto para que se promulgue Ley de Emergencia", indicaron desde el foro.