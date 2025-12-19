El Senado debatirá el Presupuesto 2026 el próximo viernes 26 de diciembre
Con dictamen del oficialismo y sin cambios al texto de Diputados, la Cámara alta fue convocada a una sesión especial. Todos los detalles.
El Senado se prepara para cerrar el año con una sesión clave. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, convocó a los legisladores a una sesión especial para el viernes 26 de diciembre, a partir de las 12, con el objetivo de poner en debate dos de los proyectos más relevantes del oficialismo: el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
De esta manera, los senadores deberán retomar la actividad parlamentaria inmediatamente después de los festejos navideños, en una agenda ajustada que busca dejar sancionadas iniciativas centrales antes de fin de año. El oficialismo apunta a avanzar sin dilaciones y aprovechar el dictamen conseguido en comisión para llevar ambos temas directamente al recinto.
Durante la mañana, el Gobierno logró el aval necesario para habilitar el tratamiento del Presupuesto en el Senado. Tras poco más de dos horas de discusión en comisión, el dictamen reunió 11 firmas sobre un total de 19, número suficiente para avanzar, y mantuvo intacto el texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
En ese proceso, se ratificó la eliminación del capítulo 11, que originalmente incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, un punto que había generado fuerte rechazo en sectores de la oposición y en distintos ámbitos sociales.
En paralelo, el oficialismo también consiguió avanzar sin sobresaltos con el dictamen del proyecto de ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa fue tratada en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que duró menos de media hora y concluyó sin mayores objeciones formales, allanando el camino para su debate en el recinto junto con el Presupuesto.
La reunión de comisión se desarrolló sin la presencia de los senadores del bloque Justicialista, que mantiene reclamos vinculados a la conformación y distribución de las comisiones. En ese contexto, el oficialismo y sus aliados avanzaron en la designación “por unanimidad” del senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
El único legislador del peronismo que participó del encuentro fue Mariano Recalde, quien pidió la palabra luego de la votación para cuestionar la integración del cuerpo y dejar asentadas las objeciones de su espacio.
Más allá de esa intervención, durante la reunión los senadores se limitaron a abordar exclusivamente el proyecto de ley en revisión vinculado al Régimen Penal Tributario, conocido popularmente como “dólares en el colchón” o ley de Inocencia Fiscal, que forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno.
