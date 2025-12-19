El Senado debatirá el Presupuesto 2026 el próximo viernes 26 de diciembre

La reunión de comisión se desarrolló sin la presencia de los senadores del bloque Justicialista, que mantiene reclamos vinculados a la conformación y distribución de las comisiones. En ese contexto, el oficialismo y sus aliados avanzaron en la designación “por unanimidad” del senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

El único legislador del peronismo que participó del encuentro fue Mariano Recalde, quien pidió la palabra luego de la votación para cuestionar la integración del cuerpo y dejar asentadas las objeciones de su espacio.

Más allá de esa intervención, durante la reunión los senadores se limitaron a abordar exclusivamente el proyecto de ley en revisión vinculado al Régimen Penal Tributario, conocido popularmente como “dólares en el colchón” o ley de Inocencia Fiscal, que forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno.