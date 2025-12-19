El Senado aprobó en comisión el dictamen del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares

Desde el sector empresario minero, Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), respaldó la reforma al sostener que el objetivo de la industria es proteger los glaciares en tanto cumplan funciones estratégicas como reservas de agua. En ese sentido, afirmó que la ley actual tiene imperfecciones que generan incertidumbre jurídica.

glaciares

Por su parte, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), destacó que el país necesita crecer, desarrollarse y que, para esto, la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.

En el ámbito científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), defendió el Inventario Nacional de Glaciares, sobre el cual la reforma pone mayor énfasis.

mineria

Por el contrario, las organizaciones ambientales expresaron fuertes objeciones al proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostuvo que la reforma introduce cambios “por vía de la interpretación” y mencionó que la actual ley ya tiene quince años, periodo durante el cual se agravaron los problemas del cambio climático. En la misma línea, referentes de Aves Argentinas, Greenpeace y el Círculo de Políticas Ambientales reclamaron mayor participación pública en el tratamiento.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, criticó el tratamiento del proyecto al calificarlo como "un proceso exprés nunca visto". Sostuvo que la reforma a la ley generará mayor incertidumbre jurídica, además de ser “totalmente inconstitucional” y poner en peligro a todos los glaciares.