El Senado aprobó en comisión el dictamen del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares
Fue tras un debate que incluyó la participación del Gobierno, gobernadores, científicos y las organizaciones ambientales. Cuándo se trata en el recinto.
El proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares obtuvo el dictamen luego de que el documento fuera revisado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Será tratado en el recinto el próximo 10 de febrero.
La sesión organizada por las comisiones en el Senado se llevó a cabo el jueves e incluyó la participación de los gobernadores de San Juan, Manuel Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. El plenario fue presidido por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Además, formaron parte del debate representantes de organizaciones ambientales, del sector científico y del ámbito empresario minero.
En el caso de Orrego, gobernador de San Juan enfatizó la voluntad por parte de las provincias de proteger el ambiente periglacial si este constituye reservas de agua relevantes y estratégicas. En tanto remarcó la necesidad de una ley de presupuestos mínimos que permita una aplicación clara y efectiva.
Jalil, por su parte, destacó que, si bien se deberá evaluar el impacto social, ambiental y económico que la medida podría generar, la minería se conformó como una de las principales industrias en fomentar el empleo formal en Catamarca. En números, mencionó cerca de 3.000 puestos de trabajo directos y otros 5.000 de actividades relacionadas.
Desde el sector empresario minero, Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), respaldó la reforma al sostener que el objetivo de la industria es proteger los glaciares en tanto cumplan funciones estratégicas como reservas de agua. En ese sentido, afirmó que la ley actual tiene imperfecciones que generan incertidumbre jurídica.
Por su parte, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), destacó que el país necesita crecer, desarrollarse y que, para esto, la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.
En el ámbito científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), defendió el Inventario Nacional de Glaciares, sobre el cual la reforma pone mayor énfasis.
Por el contrario, las organizaciones ambientales expresaron fuertes objeciones al proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostuvo que la reforma introduce cambios “por vía de la interpretación” y mencionó que la actual ley ya tiene quince años, periodo durante el cual se agravaron los problemas del cambio climático. En la misma línea, referentes de Aves Argentinas, Greenpeace y el Círculo de Políticas Ambientales reclamaron mayor participación pública en el tratamiento.
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, criticó el tratamiento del proyecto al calificarlo como "un proceso exprés nunca visto". Sostuvo que la reforma a la ley generará mayor incertidumbre jurídica, además de ser “totalmente inconstitucional” y poner en peligro a todos los glaciares.
