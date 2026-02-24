El Senado eligió a sus nuevas autoridades y Unión por la Patria perdió la vicepresidencia
Bartolomé Abdala fue ratificado como presidente provisional y Carolina Moisés como vicepresidente.
En una sesión preparatoria realizada este martes, el Senado de la Nación definió a sus nuevas autoridades de cara al inicio del período legislativo, previsto para el 1 de marzo. En ese marco, el bloque de Unión por la Patria (UP) quedó sin representación en las vicepresidencias de la Cámara alta.
La reunión se desarrolló en un contexto de fuerte tensión política. Durante la jornada previa, el senador Luis Juez formalizó su incorporación a La Libertad Avanza, mientras que los legisladores peronistas Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza se alejaron de Unión por la Patria para conformar un nuevo espacio denominado Convicción Federal por afuera del interbloque Justicialista.
En la reunión de labor parlamentaria, la senadora oficialista Patricia Bullrich presentó una propuesta para definir las autoridades del cuerpo en función de un nuevo criterio de proporcionalidad. Con el respaldo de bloques provinciales aliados, el oficialismo logró avanzar con su esquema.
De esta manera, el Senado ratificó a Bartolomé Abdala como presidente provisional de la Cámara. Además, se designó a Moisés en una de las vicepresidencias. Las otras vicepresidencias quedaron en manos de Carolina Losada de la UCR y Alejandra Vigo de Provincias Unidas.
La votación se realizó por medios electrónicos y obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó el procedimiento utilizado. Sostuvo que se trató de un “atropello” y de una “lectura antojadiza” del reglamento. No obstante, aclaró que su bloque no objetó los nombres propuestos sino la forma en que se resolvió la integración de las autoridades.
Tras la sesión, Bullrich explicó que la vicepresidencia ofrecida a Moisés tuvo como objetivo consolidar una mayoría de 47 senadores, aunque desde el oficialismo admitieron que ese respaldo no necesariamente será lineal en todas las votaciones.
Designaciones en la Auditoría General de la Nación
En paralelo, el Senado también designó a los nuevos representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN). Los cargos serán ocupados por Mariano Piazza por La Libertad Avanza, Luis Naidenoff por la UCR y Javier Fernández por Unión por la Patria.
La sesión de este martes fue la primera de tres convocadas para la semana. El jueves está previsto el tratamiento del pliego del embajador Fernando Iglesias, el Régimen Penal Juvenil y modificaciones a la ley de Glaciares. Para el viernes, en tanto, figuran en agenda el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la aceptación de los cambios introducidos por la Cámara de Diputados a la Reforma Laboral.
