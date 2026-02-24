El Senado eligió a sus nuevas autoridades y Unión por la Patria perdió la vicepresidencia

El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó el procedimiento utilizado. Sostuvo que se trató de un “atropello” y de una “lectura antojadiza” del reglamento. No obstante, aclaró que su bloque no objetó los nombres propuestos sino la forma en que se resolvió la integración de las autoridades.

Tras la sesión, Bullrich explicó que la vicepresidencia ofrecida a Moisés tuvo como objetivo consolidar una mayoría de 47 senadores, aunque desde el oficialismo admitieron que ese respaldo no necesariamente será lineal en todas las votaciones.

Designaciones en la Auditoría General de la Nación

En paralelo, el Senado también designó a los nuevos representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN). Los cargos serán ocupados por Mariano Piazza por La Libertad Avanza, Luis Naidenoff por la UCR y Javier Fernández por Unión por la Patria.

La sesión de este martes fue la primera de tres convocadas para la semana. El jueves está previsto el tratamiento del pliego del embajador Fernando Iglesias, el Régimen Penal Juvenil y modificaciones a la ley de Glaciares. Para el viernes, en tanto, figuran en agenda el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la aceptación de los cambios introducidos por la Cámara de Diputados a la Reforma Laboral.