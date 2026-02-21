Patricia Bullrich volvió a defender la Reforma Laboral: "Cambia de cuajo el modelo sindical"
La senadora libertaria aseguró que “el corazón de la ley es que el convenio menor, el sindicato de empresa, prevalezca sobre el convenio mayor”.
Patricia Bullrich aseguró que el proyecto de reforma laboral que ahora se tramita en el Senado “cambia de cuajo el modelo sindical argentino” porque “el corazón de la ley es que el convenio menor, el sindicato de empresa, prevalezca sobre el convenio mayor. Eso implica una dispersión total del centralismo” sindical.
En declaraciones radiales, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) defendió las negociaciones que llevó adelante en el Congreso para construir acuerdos “renglón por renglón” al advertir que “cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto. Nosotros conseguimos 42 o 44 votos, mucho más de lo necesario”, afirmó.
Uno de los ejes centrales fue la modificación del aporte solidario sindical, sobre el cual dijo que, tras las conversaciones dentro del denominado “bloque de los 44”, se estableció un tope del 2% en lugar de su eliminación total, como pretendía el Gobierno en una primera instancia.
“Hoy los aportes llamados solidarios están entre el 4 y el 5%. Dejarlo en cero iba a generar un problema muy serio en estructuras que existen”, argumentó, agregando que “acotarlo al 2% es una medida razonable. También se puede negociar a la baja”.
En ese sentido, la exministra aseguró que con la nueva ley cualquier empresa podrá acordar condiciones directamente con sus trabajadores: “Si en una empresa dicen ‘no quiero que me saquen nada’, ese 2% puede ir bajando cada vez más. Es un cambio total hacia la austeridad y el cuidado del dinero de la gente”, expresó.
Con respecto al artículo que modificaba el pago salarial durante licencias por enfermedad o lesión, explicó que fue retirado tras la revisión en la Cámara para evitar que se trabara la sanción definitiva. “Quizás la redacción no se comprendió bien y generó problemas. La Cámara revisora decidió sacarlo y nosotros aceptamos”, dijo la senadora libertaria.
No obstante, afirmó que el texto final refuerza los controles sobre certificados médicos y busca reducir el “ausentismo falso”. “Pusimos mucha certeza sobre las licencias médicas para bajar la industria del certificado trucho”, señaló.
Bullrich también respondió a declaraciones del jefe del bloque justicialista, Germán Martínez, quien anticipó que la norma podría ser derogada si el peronismo regresa al poder. “Siempre quieren generar incertidumbre, como cuando hablan del helicóptero. Basta de golpistas”, subrayó.
