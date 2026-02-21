Patricia Bullrich volvió a defender la Reforma Laboral: "Cambia de cuajo el modelo sindical"

Con respecto al artículo que modificaba el pago salarial durante licencias por enfermedad o lesión, explicó que fue retirado tras la revisión en la Cámara para evitar que se trabara la sanción definitiva. “Quizás la redacción no se comprendió bien y generó problemas. La Cámara revisora decidió sacarlo y nosotros aceptamos”, dijo la senadora libertaria.

No obstante, afirmó que el texto final refuerza los controles sobre certificados médicos y busca reducir el “ausentismo falso”. “Pusimos mucha certeza sobre las licencias médicas para bajar la industria del certificado trucho”, señaló.

Bullrich también respondió a declaraciones del jefe del bloque justicialista, Germán Martínez, quien anticipó que la norma podría ser derogada si el peronismo regresa al poder. “Siempre quieren generar incertidumbre, como cuando hablan del helicóptero. Basta de golpistas”, subrayó.