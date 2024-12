El video del violento cruce entre Eduardo Belliboni y Fran Fijap: "Intentó asesinarme"

ataque de belliboni a fijap.mp4

"Estábamos frente a frente y él decide venir para mi lado, yo voy desviando las piñas, pero el mismo impulso me obliga a irme para atrás. En un momento me tira una piña y la termina tirando a María Julia a la silla. No sé si llegó a tocarla, pero con el envión termina tirándola", aseguró Fijap, en una entrevista televisiva.

Insólito: Fran Fijap aseguró que Belliboni intentó "asesinarlo"

Lo más llamativo fue el tuit que publicó el influencer libertario luego del violento cruce: "URGENTE: GRAVÍSIMO, BELLIBONI intentó ASESINARME. Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA. No solo me pegó a mí, también a María Julián Oliván", sostuvo, mintiendo y exagerando sobre lo sucedido.

tuit fran fijap.jpg

Ante esto, Ramiro Marra se involucró con un crudo mensaje hacia el dirigente: "El delincuente de Belliboni, desesperado. No tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio o que las cámaras lo filmen. Los argentinos sabemos muy bien quién es".

En tanto, el periodista Pablo Duggan -que conduce "Duro de Domar" en C5N- escribió también un mensaje al respecto, luego de hablar con el líder del Polo Obrero: "Belliboni aclara que Fijap lo insultó y lo empujó y desps hubo piñas de los dos lados. No mientas Fijap".

Por su parte, ni Belliboni ni el Polo Obrero emitieron palabra respecto del fuerte cruce en pleno streaming.