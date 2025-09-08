Sebastián Pareja ninguneó al Gordo Dan: "Atenta contra la gente que elige el Presidente"

La interna libertaria explotó tras la paliza en las elecciones bonaerenses, y luego de ser ratificado en el Gobierno, el armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, se encargó de ningunear a Daniel Parisini, el influencer conocido como "Gordo Dan" que lo había señalado como uno de los culpables de la derrota electoral.