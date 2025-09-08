Lule Menem y Sebastián Pareja seguirán en sus puestos estratégicos tras la derrota en Provincia

Lo que sí trascendió fue que Pareja atraviesa un "momento muy complicado" y recibe "graves cuestionamientos", no sólo de La Libertad Avanza sino también del PRO.

Las críticas internas al desempeño de Pareja provenienen de sectores que trabajaron en la campaña, desde donde apuntan directamente al "armado de las listas y la logística" de la elección, y cuestionan duramente el trabajo realizado en la fiscalización.

Con todo Pareja celebró tener un "ejército de 45 mil fiscales" el domingo pasado para todo el territorio bonaerense.

En el caso de Lule Menem, también es "uno de los apuntados" por la derrota pero Javier Milei no estaría dispuesto a tomar decisiones "en caliente".

Lo que ocurre en ese caso es que Lule Menem depende políticamente de Karina Milei y el Presidente no quiere que su despido sea entendido como "una quita de poder" hacia su hermana y armadora política de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Por eso Lule y Pareja estuvieron en Casa Rosada a última hora de una jornada que inlcuyó hasta el anuncio de Manuel Adorni sobre que la "mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará" tras las elecciones del domingo pasado, y probablemente con las nacionales del 26 de octubre en la mira.