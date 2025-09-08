Lule Menem y Sebastián Pareja seguirán en sus puestos estratégicos tras la derrota en Provincia
Javier Milei mantuvo encuentros clave este lunes a propósito de los comicios en la provincia de Buenos Aires, cuyo armado de listas estuvo a cargo de Pareja.
El presidente Javier Milei habló, gritó, dialogó, se reunió dos veces con sus funcionarios (primero con el Gabinete al completo y luego, con el equipo de Luis Caputo). Como corolario de un lunes pesado tras un resultado adverso en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el mandatario resolvió mantener en funciones a Sebastián Pareja, señalado como armador de la listas del domingo pasado, y al asesor Eduardo "Lule" Menem.
Pareja se destacó como jefe del armado de La Libertad Avanza en Buenos Aires, pero las listas de unidad que negoció con el PRO no convencieron a la ciudadanía y la fuerza oficialista seguirá siendo segundona del peronismo en la provincia.
Mientras tanto, el asesor presidencial Eduardo "Lule" Menem, que quedó implicado junto a su primo y diputado, Martín Menem, en el escándalo del supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), también terminó el día todavía en funciones.
Ambos se mostraron hablando al final del día en el playón de la Casa Rosada, de donde se retiraron sin hacer declaraciones cuando los periodistas de LN+ y otros medios intentaron preguntarle a Pareja si "no pensó en presentar su renuncia" tras la contundente derrota.
Lo que sí trascendió fue que Pareja atraviesa un "momento muy complicado" y recibe "graves cuestionamientos", no sólo de La Libertad Avanza sino también del PRO.
Las críticas internas al desempeño de Pareja provenienen de sectores que trabajaron en la campaña, desde donde apuntan directamente al "armado de las listas y la logística" de la elección, y cuestionan duramente el trabajo realizado en la fiscalización.
Con todo Pareja celebró tener un "ejército de 45 mil fiscales" el domingo pasado para todo el territorio bonaerense.
En el caso de Lule Menem, también es "uno de los apuntados" por la derrota pero Javier Milei no estaría dispuesto a tomar decisiones "en caliente".
Lo que ocurre en ese caso es que Lule Menem depende políticamente de Karina Milei y el Presidente no quiere que su despido sea entendido como "una quita de poder" hacia su hermana y armadora política de La Libertad Avanza a nivel nacional.
Por eso Lule y Pareja estuvieron en Casa Rosada a última hora de una jornada que inlcuyó hasta el anuncio de Manuel Adorni sobre que la "mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará" tras las elecciones del domingo pasado, y probablemente con las nacionales del 26 de octubre en la mira.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario