Moria Casán liquidó a Luis Majul: lo tildó de "cholulo" y aseguró que es "un mendigo" de su fama

La respuesta de Moria a Luis Majul

moria sobre majul

Las declaraciones de Majul no pasaron desapercibidas y, al ser consultada sobre el tema, Moria no dudó en afilar su lengua karateca: "Yo no consumo a Majul. Imagínate, no lo consume su hija". Además, sorprendió al revelar un dato que nadie se esperaba: "Pero él tiene una gran admiración por mí, es el hombre que más me ha pagado para ir a su programa". Y dejó en claro: "Siempre mucha plata, yo nunca voy a los programas gratis, es muy difícil que vaya gratis".

Pero la polémica no terminó ahí. Fiel a su estilo directo, la artista redobló la apuesta y lanzó una dura acusación contra el periodista: "Es un cholulo perdido porque moriría por ser conductor del LAM", además de tildarlo como "un mendigo de su fama".

El enfrentamiento generó repercusión inmediata en LAM (América), donde los panelistas debatieron el cruce y, en su mayoría, respaldaron a Moria Casán, incluso en ausencia de Ángel de Brito, conductor del ciclo que actualmente se encuentra de vacaciones.