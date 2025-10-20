Elecciones legislativas 2025: uno por uno, todos los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires
Se llevan a cabo este domingo las elecciones legislativas para definir la renovación del Congreso. Quiénes son los candidatos y candidatas que competirán en el distrito porteño.
Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). A continuación, uno por uno, los representantes de todas las fuerzas políticas que participarán de la contienda electoral en la Ciudad de Buenos Aires, para renovar tres bancas en el Senado y siete en la Cámara de Diputados.
La BUP está organizada en columnas y filas: cada partido político aparece en una columna, mientras que las filas representan las distintas categorías de cargos. En este caso, los senadores figuran en la parte superior y los diputados debajo, y el votante deberá realizar una marca en el casillero correspondiente a su elección en cada categoría.
A continuación, un repaso de los principales candidatos a senadores y diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, en el orden en que aparecen en la Boleta Única.
Uno por uno, todos los candidatos a diputados y senadores en la Ciudad de Buenos Aires
1. Unión del Centro Democrático (UCEDE)
Senado: Diego Guelar, abogado y diplomático. Fue embajador en la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos y China.
Diputados: Marcelo Portas Dalmau, abogado, militante histórico de la UCEDE y veterano de guerra.
2. GEN – Para Adelante
Senado: Facundo Manes, médico neurólogo y neurocientífico, actual diputado nacional y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Diputados: Sergio Abrevaya, abogado, presidente del GEN, exdiputado y exlegislador porteño.
3. Nuevo MAS – La Izquierda en la Ciudad
Senado: Héctor Heberling, dirigente nacional del Nuevo MAS y exferroviario del Ferrocarril Roca.
Diputados: Federico Winokur, docente y uno de los candidatos más jóvenes de la elección.
4. Potencia
Senado: Juan Martín Paleo, teniente general retirado y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Diputados: Ricardo López Murphy, economista y actual diputado nacional, exministro de Defensa y Economía.
5. Coalición Cívica
Senado: Marcela Campagnoli, abogada y diputada nacional por Buenos Aires.
Diputados: Hernán Reyes, abogado y legislador porteño, integrante de la CC-ARI.
6. La Libertad Avanza
Senado: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y excandidata presidencial.
Diputados: Alejandro Fargosi, abogado y exconsejero de la Magistratura.
7. Partido Federal – Nuevos Aires
Senado: Agustín Dante Rombolá, abogado y magíster en políticas públicas.
Diputados: Daniel Lipovetzky, abogado y exdiputado nacional.
8. Integrar
Diputados: Claudio "Turco" García, exfutbolista, quien debuta en la política acompañado por Daniel Amoroso.
El partido no presenta candidatos para el Senado.
9. Movimiento Plural
Senado: Gustavo D'Elía, abogado penalista.
Diputados: Marcelo Peretta, farmacéutico, bioquímico y secretario del SAFYB.
10. Fuerza Patria
Senado: Mariano Recalde, senador nacional y presidente del PJ porteño.
Diputados: Itai Hagman, economista y actual diputado nacional por Patria Grande.
11. Frente de Izquierda – Unidad
Senado: Christian Castillo, sociólogo y diputado nacional del PTS.
Diputados: Myriam Bregman, abogada y ex candidata presidencial del FIT-U.
12. Ciudadanos Unidos
Senado: Graciela Ocaña, legisladora porteña y ex ministra de Salud.
Diputados: Martín Lousteau, senador nacional y economista, líder del espacio Evolución.
13. Frente Patriota Federal
Senado: Ángel Romero, abogado penalista.
Diputados: César Biondini, abogado y dirigente del Frente Patriota Federal.
14. Partido Socialista Auténtico
Senado: Francisco Moreno Guirado, secretario general del PSA.
Diputados: Mario Mazzitelli, dirigente socialista y referente del Instituto Argentino de Propuestas.
15. Partido Comunista
Senado: Ariel Elger, docente y dirigente comunista.
Diputados: Antonella Bianco, sindicalista e integrante de la UTE-CTERA.
16. Movimiento Ciudadano
Senado: Esteban Paulón, diputado nacional y activista LGBTIQ+.
Diputados: Alejandro Katz, editor, ensayista y docente universitario.
17. Unidad Popular
Diputados: Claudio Lozano, economista, ex diputado nacional y ex director del Banco Nación.
El partido no presenta candidatos para el Senado.
