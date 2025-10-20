Elecciones legislativas 2025: uno por uno, todos los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). A continuación, uno por uno, los representantes de todas las fuerzas políticas que participarán de la contienda electoral en la Ciudad de Buenos Aires, para renovar tres bancas en el Senado y siete en la Cámara de Diputados.