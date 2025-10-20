MinutoUno

Elecciones legislativas 2025: uno por uno, todos los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires

Se llevan a cabo este domingo las elecciones legislativas para definir la renovación del Congreso. Quiénes son los candidatos y candidatas que competirán en el distrito porteño.

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). A continuación, uno por uno, los representantes de todas las fuerzas políticas que participarán de la contienda electoral en la Ciudad de Buenos Aires, para renovar tres bancas en el Senado y siete en la Cámara de Diputados.

La BUP está organizada en columnas y filas: cada partido político aparece en una columna, mientras que las filas representan las distintas categorías de cargos. En este caso, los senadores figuran en la parte superior y los diputados debajo, y el votante deberá realizar una marca en el casillero correspondiente a su elección en cada categoría.

A continuación, un repaso de los principales candidatos a senadores y diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, en el orden en que aparecen en la Boleta Única.

BUP CABA

Uno por uno, todos los candidatos a diputados y senadores en la Ciudad de Buenos Aires

1. Unión del Centro Democrático (UCEDE)

  • Senado: Diego Guelar, abogado y diplomático. Fue embajador en la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos y China.

  • Diputados: Marcelo Portas Dalmau, abogado, militante histórico de la UCEDE y veterano de guerra.

2. GEN – Para Adelante

  • Senado: Facundo Manes, médico neurólogo y neurocientífico, actual diputado nacional y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

  • Diputados: Sergio Abrevaya, abogado, presidente del GEN, exdiputado y exlegislador porteño.

3. Nuevo MAS – La Izquierda en la Ciudad

  • Senado: Héctor Heberling, dirigente nacional del Nuevo MAS y exferroviario del Ferrocarril Roca.

  • Diputados: Federico Winokur, docente y uno de los candidatos más jóvenes de la elección.

4. Potencia

  • Senado: Juan Martín Paleo, teniente general retirado y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

  • Diputados: Ricardo López Murphy, economista y actual diputado nacional, exministro de Defensa y Economía.

5. Coalición Cívica

  • Senado: Marcela Campagnoli, abogada y diputada nacional por Buenos Aires.

  • Diputados: Hernán Reyes, abogado y legislador porteño, integrante de la CC-ARI.

6. La Libertad Avanza

  • Senado: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y excandidata presidencial.

  • Diputados: Alejandro Fargosi, abogado y exconsejero de la Magistratura.

7. Partido Federal – Nuevos Aires

  • Senado: Agustín Dante Rombolá, abogado y magíster en políticas públicas.

  • Diputados: Daniel Lipovetzky, abogado y exdiputado nacional.

8. Integrar

  • Diputados: Claudio "Turco" García, exfutbolista, quien debuta en la política acompañado por Daniel Amoroso.

  • El partido no presenta candidatos para el Senado.

9. Movimiento Plural

  • Senado: Gustavo D'Elía, abogado penalista.

  • Diputados: Marcelo Peretta, farmacéutico, bioquímico y secretario del SAFYB.

10. Fuerza Patria

  • Senado: Mariano Recalde, senador nacional y presidente del PJ porteño.

  • Diputados: Itai Hagman, economista y actual diputado nacional por Patria Grande.

11. Frente de Izquierda – Unidad

  • Senado: Christian Castillo, sociólogo y diputado nacional del PTS.

  • Diputados: Myriam Bregman, abogada y ex candidata presidencial del FIT-U.

12. Ciudadanos Unidos

  • Senado: Graciela Ocaña, legisladora porteña y ex ministra de Salud.

  • Diputados: Martín Lousteau, senador nacional y economista, líder del espacio Evolución.

13. Frente Patriota Federal

  • Senado: Ángel Romero, abogado penalista.

  • Diputados: César Biondini, abogado y dirigente del Frente Patriota Federal.

14. Partido Socialista Auténtico

  • Senado: Francisco Moreno Guirado, secretario general del PSA.

  • Diputados: Mario Mazzitelli, dirigente socialista y referente del Instituto Argentino de Propuestas.

15. Partido Comunista

  • Senado: Ariel Elger, docente y dirigente comunista.

  • Diputados: Antonella Bianco, sindicalista e integrante de la UTE-CTERA.

16. Movimiento Ciudadano

  • Senado: Esteban Paulón, diputado nacional y activista LGBTIQ+.

  • Diputados: Alejandro Katz, editor, ensayista y docente universitario.

17. Unidad Popular

  • Diputados: Claudio Lozano, economista, ex diputado nacional y ex director del Banco Nación.

  • El partido no presenta candidatos para el Senado.

