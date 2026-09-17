Elecciones 2027: una nueva encuesta plantea un posible empate entre Javier Milei y Axel Kicillof en balotaje
Las elecciones generales serán en octubre del año que viene y el presidente Javier Milei iría por la reelección a pesar de las encuestas en su contra.
Faltan 15 meses pero las elecciones generales de 2027 ya están en la mente de los principales actores políticos y la ciudadanía. En ese sentido, una encuesta realizada a principios de septiembre sobre la intención de voto demostró que podría haber un balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, que resultaría en un empate técnico.
Aunque el oficialismo y la oposición siguen sin hacer anuncios oficiales sobre candidaturas, una encuesta realizada entre el 1o y 10 de septiembre por la consultora Proyección dio como empatados en un balotaje a Javier Milei (La Libertad Avanza) con el 40,8% de los votos y a Axel Kicillof (en alguna iteración del peronismo) con el 40,2%.
El estudio se realizó sobre 1.354 casos a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2,66%, e incluyó los resultados de una hipotética primera vuelta: Javier Milei quedaría primero con el 36,9% de los votos; lo seguiría Axel Kicillof, con el 32%; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, recibiría el 8,2% de los sufragios, y en cuarto puesto se ubicaría el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con un 4,3% de las boletas.
Del resto del padrón consultado, el 9,3% optaría por votar en blanco o impugnar y un 9,2% sigue indeciso.
Por mucho que existan las críticas y lamentos sobre el plan económico y social del Gobierno nacional actual, La Libertad Avanza alcanzó el 35% de las adhesiones en la encuesta mientras que Fuerza Patria captó el 31,9%.
Muy a lo lejos, el PRO quedó en tercer lugar con el 5,6% del apoyo, el Frente de Izquierda se ubicó en el cuarto con 5,5% y Provincias Unidas arribó al quinto con 3,5%.
El voto blanco o impugnado llegó al 18,5%.
Dentro de las respuestas del relevamiento quedó en evidencia que el 50% de los consultados aseguró que la economía de su familia empeoró durante los últimos meses mientras que otro 20,7% consideró que se mantuvo "igual de mal" que al comienzo de año.
La evaluación global del Gobierno de Javier Milei es polémica: el 52,6% consideró que es mala o "muy mala" mientras que un 42% dijo que es buena o "muy buena".
Un 54,8% de los encuestados contestó que el rumbo del país está "muy equivocado", lo que apunta a la Administración actual en Casa Rosada, mientras que el 37,2% convino en que es correcto, y hasta "muy correcto", lo que explicaría el estrecho margen en el hipotético balotaje en el que Javier Milei superaría a Axel Kicillof por un puñado de votos.
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