Elecciones 2027: una nueva encuesta plantea un posible empate entre Javier Milei y Axel Kicillof en balotaje

Muy a lo lejos, el PRO quedó en tercer lugar con el 5,6% del apoyo, el Frente de Izquierda se ubicó en el cuarto con 5,5% y Provincias Unidas arribó al quinto con 3,5%.

El voto blanco o impugnado llegó al 18,5%.

Dentro de las respuestas del relevamiento quedó en evidencia que el 50% de los consultados aseguró que la economía de su familia empeoró durante los últimos meses mientras que otro 20,7% consideró que se mantuvo "igual de mal" que al comienzo de año.

La evaluación global del Gobierno de Javier Milei es polémica: el 52,6% consideró que es mala o "muy mala" mientras que un 42% dijo que es buena o "muy buena".

Un 54,8% de los encuestados contestó que el rumbo del país está "muy equivocado", lo que apunta a la Administración actual en Casa Rosada, mientras que el 37,2% convino en que es correcto, y hasta "muy correcto", lo que explicaría el estrecho margen en el hipotético balotaje en el que Javier Milei superaría a Axel Kicillof por un puñado de votos.