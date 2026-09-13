Axel Kicillof acelera su armado nacional y convocó al primer plenario federal de su espacio

Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof confirmó un feriado extraordinario por el papa León XIV

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la declaración de un feriado extraordinario para el próximo miércoles 11 de noviembre. La medida se tomó en el marco de la confirmada visita del papa León XIV a la Argentina y responde a la necesidad de garantizar la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito.

El epicentro de las actividades donde -seguramente- habrá multitudes será la plaza Belgrano, frente a la emblemática Basílica de Luján, donde se estima una concentración de entre uno y dos millones de fieles. Ante semejante convocatoria, las autoridades provinciales diseñaron un plan operativo especial para prevenir el colapso de las vías de acceso y asegurar la cobertura de emergencias sanitarias.

La jornada no laborable permitirá gestionar de manera eficiente las interrupciones del tránsito, que afectarán seriamente la conectividad en la zona oeste y central del territorio bonaerense.

Cortes de tránsito: Se interrumpirá la circulación en las rutas nacionales 5, 6 y 7 en los tramos adyacentes a Luján.

Seguridad: Habrá un despliegue reforzado con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fuerzas federales.

Salud: El sistema de emergencias sanitarias dispondrá de puestos de atención médica primaria, ambulancias y carpas de contingencia en puntos estratégicos.

La suspensión de actividades administrativas y escolares en el ámbito provincial apunta a reducir sensiblemente la circulación habitual de vehículos, facilitando el traslado de los peregrinos y el trabajo de los equipos de contención.