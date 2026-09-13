Axel Kicillof acelera su armado nacional y convocó al primer plenario federal de su espacio
"Estamos convencidos de que hay otro camino para nuestro país y estamos decididos a construirlo", afirma el gobernador bonaerense en un video que se difundió por redes sociales.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afianza su armado a nivel nacional y convocó al primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a través de un video difundido en las redes sociales.
El encuentro se realizará el sábado 19 de septiembre en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda y contará con mesas de debate para discutir distintas propuestas y avanzar en la construcción federal del espacio. "Nos vamos a encontrar para pensar, para debatir, para reflexionar y construir colectivamente una alternativa para la Argentina", expresa el gobernador bonaerense en el video.
"Queremos ser muchos y que vengan de todos los rincones del país para darle impulso a esta construcción federal. Estamos convencidos de que hay otro camino para nuestro país y estamos decididos a construirlo", agrega.
El plenario contará con distintas mesas de debate y se presenta como un nuevo paso en la construcción nacional del MDF, el espacio político que responde a Axel Kicillof y que busca ampliar su presencia más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires.
"Les dejo acá el link para inscribirse, súmense a las mesas de debate. Los espero, nos vemos ahí, un abrazo fuerte", concluye.
Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof confirmó un feriado extraordinario por el papa León XIV
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la declaración de un feriado extraordinario para el próximo miércoles 11 de noviembre. La medida se tomó en el marco de la confirmada visita del papa León XIV a la Argentina y responde a la necesidad de garantizar la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito.
El epicentro de las actividades donde -seguramente- habrá multitudes será la plaza Belgrano, frente a la emblemática Basílica de Luján, donde se estima una concentración de entre uno y dos millones de fieles. Ante semejante convocatoria, las autoridades provinciales diseñaron un plan operativo especial para prevenir el colapso de las vías de acceso y asegurar la cobertura de emergencias sanitarias.
La jornada no laborable permitirá gestionar de manera eficiente las interrupciones del tránsito, que afectarán seriamente la conectividad en la zona oeste y central del territorio bonaerense.
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Cortes de tránsito: Se interrumpirá la circulación en las rutas nacionales 5, 6 y 7 en los tramos adyacentes a Luján.
Seguridad: Habrá un despliegue reforzado con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fuerzas federales.
Salud: El sistema de emergencias sanitarias dispondrá de puestos de atención médica primaria, ambulancias y carpas de contingencia en puntos estratégicos.
La suspensión de actividades administrativas y escolares en el ámbito provincial apunta a reducir sensiblemente la circulación habitual de vehículos, facilitando el traslado de los peregrinos y el trabajo de los equipos de contención.
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