Cómo impactó en la imagen de Javier Milei la cadena nacional sobre Malvinas
Un relevamiento de AdHoc analizó qué efecto tuvo el discurso presidencial en la conversación digital y la imagen del jefe de Estado.
Tras la cadena nacional en la que se anunció un cambio de política en el marco de la causa Malvinas, la imagen digital positiva de Javier Milei mejoró dos puntos durante la primera semana de septiembre y alcanzó el 32%, aunque mantuvo un diferencial negativo.
Por su parte, la imagen digital negativa se ubicó en 47%, mientras que un 21% de las menciones fueron consideradas "neutrales". De esta manera, el anuncio no modificó sustancialmente la evaluación general sobre el jefe de Estado.
Tras el pico de conversación digital sobre la causa Malvinas registrado el último viernes, el volumen de menciones al tema cayó un 78% este lunes. El impacto en la cantidad de publicaciones sobre Milei también se desplomó y la cuestión dejó de sostenerse en la agenda digital.
El pico de publicaciones se registró el 4 de septiembre, con 245.000 menciones, menos de la mitad de los posteos registrados el día en que la Selección argentina venció a Inglaterra en el Mundial 2026 y la Albiceleste desplegó una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". En aquella ocasión se realizaron 660.000 menciones sobre el tema.
Incluso se registraron menos publicaciones que el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cuando hubo 373.000 posteos vinculados a la cuestión.
El clima social alcanzó su peor registro durante el gobierno de Javier Milei
Más allá de la evolución de su imagen digital, el clima social alcanzó su peor registro durante la administración libertaria.
La evaluación negativa sobre la situación actual del país trepó al 55% en agosto, seis puntos más que el mes anterior, mientras que el 59% consideró que la Argentina está peor que cuando asumió el Presidente, también un nuevo máximo de la serie, según el último relevamiento QMonitor de la consultora QSocial Big Data.
La evaluación de la situación económica nacional tampoco mostró mejoras: el 48% sostuvo que la economía del país está mal, el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes y el 60% aseguró no tener capacidad de ahorro.
Además, el 63% cree que, con el actual rumbo económico, "gente como uno" sale perdiendo y el 44% considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
De cara al futuro, el 47% espera que la inflación aumente durante los próximos meses y el 36% considera probable perder su empleo en los próximos seis meses.
El relevamiento también detectó un aumento de la desaprobación entre quienes votaron a Milei en la primera vuelta de 2023: el 31% cuestionó su gestión en agosto. Este grupo, identificado como los libertarios arrepentidos, representa el 12% del electorado.
Entre ellos, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables y el 89% cree que el ajuste no valió la pena.
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