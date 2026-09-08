Cómo impactó en la imagen de Javier Milei la cadena nacional sobre Malvinas

El clima social alcanzó su peor registro durante el gobierno de Javier Milei

Más allá de la evolución de su imagen digital, el clima social alcanzó su peor registro durante la administración libertaria.

La evaluación negativa sobre la situación actual del país trepó al 55% en agosto, seis puntos más que el mes anterior, mientras que el 59% consideró que la Argentina está peor que cuando asumió el Presidente, también un nuevo máximo de la serie, según el último relevamiento QMonitor de la consultora QSocial Big Data.

La evaluación de la situación económica nacional tampoco mostró mejoras: el 48% sostuvo que la economía del país está mal, el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes y el 60% aseguró no tener capacidad de ahorro.

Además, el 63% cree que, con el actual rumbo económico, "gente como uno" sale perdiendo y el 44% considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

De cara al futuro, el 47% espera que la inflación aumente durante los próximos meses y el 36% considera probable perder su empleo en los próximos seis meses.

El relevamiento también detectó un aumento de la desaprobación entre quienes votaron a Milei en la primera vuelta de 2023: el 31% cuestionó su gestión en agosto. Este grupo, identificado como los libertarios arrepentidos, representa el 12% del electorado.

Entre ellos, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables y el 89% cree que el ajuste no valió la pena.