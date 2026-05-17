Elecciones presidenciales en Perú: se confirmó balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Tras un mes de espera, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó los datos del escrutinio definitivo y la realización de una segunda vuelta.
Tras más de un mes de incertidumbre y revisiones institucionales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú validó formalmente los resultados de la primera vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, para definir al nuevo presidente.
La resolución ratifica que la líder conservadora Keiko Fujimori y el candidato nacionalista Roberto Sánchez se medirán en una segunda vuelta definitiva para dirimir quién conducirá los destinos del país.
Los datos definitivos procesados al 100% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron las posiciones de vanguardia sin alteraciones:
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Primer lugar: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lideró las preferencias con el 17,18% de los votos válidos (equivalente a 2,87 millones de sufragios).
Segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) escoltó a la candidata derechista al cosechar el 12,03% del respaldo ciudadano (2,01 millones de votos).
Al no haber alcanzado ninguno de los frentes el 50% más uno de los votos necesarios para consagrarse en primera instancia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, proclamó que ambas fuerzas —poseedoras de las dos mayorías relativas— accedieron directamente a la instancia del balotaje. El acta de cierre fue firmada bajo la conformidad de los apoderados de ambos partidos políticos.
Dos modelos contrapuestos se enfrentan en Perú
La confirmación de las candidaturas da inicio a una campaña que promete una fuerte polarización social y económica, bajo la atenta mirada de misiones de observación internacional que buscarán garantizar la transparencia de los comicios:
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La cuarta oportunidad de Fujimori: A sus 50 años, la excongresista e hija del expresidente Alberto Fujimori afronta su cuarto balotaje consecutivo. Tras haber perdido las definiciones de 2011, 2016 y 2021, la referente de Fuerza Popular busca romper su racha adversa presentándose como la garantía de orden público para combatir la criminalidad y reactivar la economía de mercado. Respecto a sus chances, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski deslizó recientemente que la dirigente "podría ganar esta vez".
La apuesta andina y amazónica de Sánchez: El exministro de Comercio Exterior y Turismo durante la gestión de Pedro Castillo (2021-2022) logró edificar su plataforma electoral consolidando un fuerte caudal de votos en el interior del país. Basando su discurso en la justicia social, el postulante de Juntos por el Perú articula su campaña en torno a promesas de fuerte impacto popular, tales como un aumento generalizado de salarios para los docentes y la revisión integral de las concesiones estatales en materia de recursos naturales.
Las cartas ya están sobre la mesa. El próximo 7 de junio, el electorado peruano deberá elegir entre dos visiones de país diametralmente opuestas para gobernar durante el quinquenio 2026-2031.
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