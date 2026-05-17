Elecciones presidenciales en Perú: se confirmó balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La cuarta oportunidad de Fujimori: A sus 50 años, la excongresista e hija del expresidente Alberto Fujimori afronta su cuarto balotaje consecutivo. Tras haber perdido las definiciones de 2011, 2016 y 2021, la referente de Fuerza Popular busca romper su racha adversa presentándose como la garantía de orden público para combatir la criminalidad y reactivar la economía de mercado. Respecto a sus chances, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski deslizó recientemente que la dirigente "podría ganar esta vez".

La apuesta andina y amazónica de Sánchez: El exministro de Comercio Exterior y Turismo durante la gestión de Pedro Castillo (2021-2022) logró edificar su plataforma electoral consolidando un fuerte caudal de votos en el interior del país. Basando su discurso en la justicia social, el postulante de Juntos por el Perú articula su campaña en torno a promesas de fuerte impacto popular, tales como un aumento generalizado de salarios para los docentes y la revisión integral de las concesiones estatales en materia de recursos naturales.