Elecciones en Provincia: Francisco Adorni fue a votar y no había presidente de mesa

Media hora después, Adorni salió del Colegio Nacional y volvió a hablar: "Muy contento, muy loco ver mi cara en la boleta. Ojalá sea una jornada en paz para todos los bonaerenses. Estamos muy bien con la fiscalización, va todo bien. Hay que votar y disfrutar la jornada".

Abrieron los comicios en Buenos Aires: hasta cuándo se puede votar este domingo

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con la novedad del cambio en el padrón electoral.

En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.

En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.

Elecciones en Buenos Aires: a qué hora cierran los comicios

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8 y hasta las 18 horas. Se estiman que son más de 40 mil, distribuidas en escuelas de todo el territorio bonaerense.

Si una persona llega exactamente a las 18 al centro de votación y hay fila, podrá ingresar y votar. La norma establece que quienes estén esperando a esa hora tienen derecho a sufragar.

En cambio, si una persona llega después de las 18 y la puerta ya está cerrada, no podrá emitir su voto.

