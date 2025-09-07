Elecciones en Provincia: Francisco Adorni fue a votar y no había presidente de mesa
El candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Octava Sección se acercó a emitir su voto, pero tuvo que esperar para ingresar al cuarto oscuro.
Se abrieron los comicios y los bonaerenses ya pueden empezar a emitir su voto en unas nuevas elecciones legislativas. Desde temprano, diferentes candidatos ya se presentaron a votar y hablaron con la prensa, sin embargo, ya hubo uno que protagonizó un pequeño problema antes de entrar al cuarto oscuro.
Se trata de Francisco Adorni, candidato a diputado por La Libertad Avanza en la Octava Sección electoral, quien llegó al Colegio Nacional de La Plata para emitir su voto, pero se vio obligado a esperar ya que su mesa no tenía presidente.
Al rededor de las 8:50, el hermano del vocero presidencial se acercó al lugar, pero la mesa en la que estaba empadronado aún no se había constituido. "El Colegio Nacional empezó con algunos problemas porque, de seis mesas, había dos que no tenían presidente", explicó Diego Gabriele en C5N.
"Hace algunos minutos se completó una de las mesas y falta una, en la que tiene que votar Adorni. Él no podría quedar como autoridad en tanto es candidato; va a tener que esperar que se conforme la mesa", agregó.
En su llegada al establecimiento, Adorni se mostró entusiasmado y con expectativas al llegar al Colegio Nacional. "Es mi primera elección; muy loco todo, pero feliz. Ojalá sea una linda jornada para todos. Acá me van a recibir bien, nosotros estamos a favor de la Universidad", sostuvo.
Media hora después, Adorni salió del Colegio Nacional y volvió a hablar: "Muy contento, muy loco ver mi cara en la boleta. Ojalá sea una jornada en paz para todos los bonaerenses. Estamos muy bien con la fiscalización, va todo bien. Hay que votar y disfrutar la jornada".
Abrieron los comicios en Buenos Aires: hasta cuándo se puede votar este domingo
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con la novedad del cambio en el padrón electoral.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.
Elecciones en Buenos Aires: a qué hora cierran los comicios
Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8 y hasta las 18 horas. Se estiman que son más de 40 mil, distribuidas en escuelas de todo el territorio bonaerense.
Si una persona llega exactamente a las 18 al centro de votación y hay fila, podrá ingresar y votar. La norma establece que quienes estén esperando a esa hora tienen derecho a sufragar.
En cambio, si una persona llega después de las 18 y la puerta ya está cerrada, no podrá emitir su voto.
