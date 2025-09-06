Elecciones legislativas bonaerenses: qué se vota este domingo en cada sección

secciones electorales en provincia de bs as

Detalle de cada sección electoral:

Primera Sección Electoral

- 24 municipios

- 4.732.831 electores

- 8 senadores

Segunda Sección Electoral

- 15 municipios

- 649.465 votantes

- 11 diputados

Tercera Sección Electoral

-19 municipios

- 4.637.863 votantes

- 18 diputados

Cuarta Sección Electoral

- 19 municipios

- 540.354 votantes

- 7 senadores

Quinta Sección Electoral

- 27 municipios

- 1.290.948 votantes

- 5 senadores

Sexta Sección Electoral

- 27 municipios

- 652.077 votantes

- 11 diputados

Séptima Sección Electoral

- 8 municipios

- 280.000 votantes

- 3 senadores

Octava Sección Electoral

- 1 municipio

- 576.691 electores

- 6 diputados

¿Es obligatorio votar?

Sí, las elecciones legislativas bonaerenses son obligatorias para ciudadanos de entre 18 y 70 años de edad. Cabe señalar que se puede sufragar desde los 16 años, siempre y cuando se presente el último DNI y la persona figure en el padrón electoral.

Para conocer si estás en el padrón y dónde votás, ingresá en: padron.gba.gob.ar