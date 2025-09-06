Elecciones legislativas bonaerenses: qué se vota este domingo en cada sección
Conocé en este nota qué se elige en cada región de la provincia de Buenos Aires y la importancia de saber en qué lugar te corresponde votar.
Este domingo 7 de septiembre, más de 14 millones de personas se movilizarán en la provincia de Buenos Aires para participar en las elecciones legislativas. Estos comicios, desdoblados de la contienda nacional de octubre, son cruciales para definir el mapa político de este vasto territorio, actualmente bajo la conducción del gobernador Axel Kicillof.
A diferencia del sistema de Boleta Única de Papel (BUP) que se estrenará en los comicios nacionales, los bonaerenses mantendrán el método tradicional de la boleta partidaria, conocida popularmente como "boleta sábana". La relevancia de esta votación radica en que el resultado no solo reconfigurará el poder legislativo bonaerense, sino que también será un termómetro clave para medir el pulso político del país de cara a las elecciones nacionales.
Qué se vota este domingo 7 de septiembre
Esta próxima elección servirá para renovar la mitad de la Legislatura provincial, lo que implica la elección de 46 nuevos diputados y 23 senadores. Adicionalmente, en cada municipio se votará para seleccionar a las autoridades locales, incluyendo concejales y consejeros escolares.
Qué se elige en cada sección electoral de Buenos Aires
- Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección: se votan senadores provinciales.
- Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección: se eligen diputados provinciales.
Detalle de cada sección electoral:
- Primera Sección Electoral
- 24 municipios
- 4.732.831 electores
- 8 senadores
- Segunda Sección Electoral
- 15 municipios
- 649.465 votantes
- 11 diputados
- Tercera Sección Electoral
-19 municipios
- 4.637.863 votantes
- 18 diputados
- Cuarta Sección Electoral
- 19 municipios
- 540.354 votantes
- 7 senadores
- Quinta Sección Electoral
- 27 municipios
- 1.290.948 votantes
- 5 senadores
- Sexta Sección Electoral
- 27 municipios
- 652.077 votantes
- 11 diputados
- Séptima Sección Electoral
- 8 municipios
- 280.000 votantes
- 3 senadores
- Octava Sección Electoral
- 1 municipio
- 576.691 electores
- 6 diputados
¿Es obligatorio votar?
Sí, las elecciones legislativas bonaerenses son obligatorias para ciudadanos de entre 18 y 70 años de edad. Cabe señalar que se puede sufragar desde los 16 años, siempre y cuando se presente el último DNI y la persona figure en el padrón electoral.
Para conocer si estás en el padrón y dónde votás, ingresá en: padron.gba.gob.ar
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario