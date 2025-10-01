Elisa Carrió, tras la detención de Pequeño J: "Argentina está tomada por el narco"
La exdiputada denunció una ruta de negocios narco en el país y apuntó contra las autoridades y la policía.
Tras la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela, la exdiputada Elisa Carrió sostuvo que existe una relación directa entre el narcotráfico y la política: “Son todos cómplices”, aseguró.
"Si lo tenés identificado desde el primer momento, es porque sabés quién opera”, remarcó Carrió luego de que se confirmaran las detenciones de "Pequeño J" y de Matías Agustín Ozorio en Perú en el marco de la investigación del caso.
"El crimen se podría haber evitado si detenían a estas bandas antes, si prevenían el narcotráfico. No lo hacen porque son cómplices y financian la política", aseguró la líder de la Coalición Cívica y agregó: "Esto es realismo mágico. Es como si estuviéramos en Cartagena. Cuando se quieren encontrar las cosas se hace en dos días. Pero el narcotráfico lleva 30 años".
“¿Saben por qué se resuelve tan rápido? Porque todos saben todo", lanzó Carrió.
En ese sentido, la exdiputada aseguró que la droga “financia la política en la Argentina” desde 1989: “Todos saben todo. Es una organización trasnacional. Son todos cómplices”, arremetió.
En cuanto a la ruta de la droga, denunció: “Dentro de la 1-11-14 operan los peruanos, que se van turnando. Se matan familias enteras. No hay denuncias porque la policía no entra y cobra afuera. Te matan a los hijos, por eso no se denuncia. Yo tengo amenaza de muerte por una causa que está reservada”.
Con respecto a la investigación del triple crimen, analizó: "El chico este ("Pequeño J") pudo haber sido el autor intelectual, pero no se vayan a México, sino al comando de Capital y Brasil. Ahí operan". Luego agregó: "Lo que me preocupa del narcotráfico es que la Argentina ya está tomada y que ya vinieron las drogas sintéticas".
Como ejemplo, mencionó lo sucedido en Rosario, donde puso en duda la "solución mágica" a la problemática: “Llegaron (Maximiliano) Pullaro y Patricia (Bullrich) y desapareció mágicamente el narcotráfico. Es imposible. En algunos lugares hay narcotráfico y no lo buscan", sostuvo en TN el martes por la noche.
