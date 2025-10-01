Elisa Carrió, tras la detención de Pequeño J: "Argentina está tomada por el narco"

En cuanto a la ruta de la droga, denunció: “Dentro de la 1-11-14 operan los peruanos, que se van turnando. Se matan familias enteras. No hay denuncias porque la policía no entra y cobra afuera. Te matan a los hijos, por eso no se denuncia. Yo tengo amenaza de muerte por una causa que está reservada”.

Con respecto a la investigación del triple crimen, analizó: "El chico este ("Pequeño J") pudo haber sido el autor intelectual, pero no se vayan a México, sino al comando de Capital y Brasil. Ahí operan". Luego agregó: "Lo que me preocupa del narcotráfico es que la Argentina ya está tomada y que ya vinieron las drogas sintéticas".

Como ejemplo, mencionó lo sucedido en Rosario, donde puso en duda la "solución mágica" a la problemática: “Llegaron (Maximiliano) Pullaro y Patricia (Bullrich) y desapareció mágicamente el narcotráfico. Es imposible. En algunos lugares hay narcotráfico y no lo buscan", sostuvo en TN el martes por la noche.