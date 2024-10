Elogiado por Milei: así es el sistema universitario que endeuda familias en Chile

"La deuda del crédito con aval del Estado, el crédito que se contrata desde la banca, es la segunda deuda más grande para los chilenos después de la hipotecaria. Estamos viendo cómo la carga del financiamiento de la educación superior en Chile es para las familias, eso también tiene distintas repercusiones como la deserción", explicó.

Y añadió: "Tenemos un alto porcentaje de deudas, sobre todo en aquellas instituciones privadas en las que el perfil de estudiante es de mayor vulnerabilidad. Es toda una problemática por la que estamos llevando adelante distintas demandas como la condonación de la deuda para los estudiantes y avanzar en un financiamiento basal del Estado a sus instituciones, que actualmente están en crisis de financiamiento".

Por su parte, Paloma reveló que tuvo que dejar de estudiar "porque no me alcanzaba el dinero para pagar la mensualidad. Estudiaba Psicología en la Universidad de las Américas. Iba a sacar el crédito del Estado, pero era demasiado lo que había pagar, así que me arrepentí y me postulé a las becas internas de la universidad, pero no obtuve ninguna y tuve que pagar al contado".

"Empecé a pagar por mes, pero no dio el dinero, pero tuve que irme. No continué y dejé hace dos años. Siento mucha tristeza y frustración porque es algo que me encantaba. Saber que no puedo estudiar porque no tengo los medios, la carrera es muy cara o porque si no pagas no puedes estudiar es frustrante, porque uno quiere dar un buen servicio a las personas", lamentó.

En tanto, Exequiel expresó: "Aquí la educación es un negocio, lo dijo ya el expresidente Piñera. Estamos en una situación en la que muchos nos encontramos endeudados porque para poder estudiar necesitamos optar a créditos. Yo estudio en la Universidad de Chile, que es pública, estudié dos años de Ingeniería y con eso ya tengo una deuda de más o menos $10 millones. Después tuve un par de becas y volví a estudiar, en el medio tuve que congelar para poder trabajar, luego de eso volví, con crédito otra vez", apuntó Exequiel, otro estudiante.

Chile, un sistema universitario segregado

"Hay algo que aquí ya está instalado y que en otros países, principalmente en Argentina, pretende instalarse: el sistema de créditos para estudiar. En Chile se llama CAE. El primer sistema se inició en la dictadura, pero los gobiernos democráticos, especialmente el de Ricardo Lagos, propiciaron estos créditos con aval del Estado", resaltó el docente Claudio Ibarra en diálogo con C5N.

Asimismo, agregó: "Estos créditos tienen tres consecuencias: va en detrimento de la educación superior pública; endeuda a las personas; y transforma completamente la subjetividad de las personas en el ámbito de la educación. Ahí se propicia la deuda, que cubre los años de universidad. Cuando te titulas tienes que empezar a pagar, entras al mercado laboral ya con una deuda".

"El tema educativo es muy importante en Chile, ya desde 2006 se puso en el tapete la problemática del financiamiento de la educación, esta brecha social que hay y la forma de acceso a la educación superior. En 2011 esto se radicaliza y empieza a enunciarse de manera muy importante y empiezan las grandes protestas", planteó el profesor.

También, detalló: "En 2005 se había implantado un sistema de créditos de 5,8%, es ahí donde se desata el tema con el énfasis puesto en el financiamiento. Desde ahí el sistema de créditos empieza a bajar a un 2%, pero la condición básica del endeudamiento persiste y hoy en día es una discusión importante dado que hay una cantidad impresionante de egresados y gente que ha desertado que se encuentra endeudada porque es casi imposible estar al día con los pagos".

"Hay un sistema muy segregado: no solamente hablamos de la privatización de la universidad sino de toda la educación superior. Esto incluye a los institutos técnicos profesionales, que están también financiados de esta manera, entonces hay un problema de que la contribución al desarrollo del país es menor. Lo importante aquí es que un estudiante pueda ser una moneda de cambio, más que alguien que estudia por vocación o por enriquecimiento", concluyó.

