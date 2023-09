Elon Musk opinó de la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Milei

Al ser consultado por los recursos del país y la situación económica acutal, el libertario destacó: “Esto se debe a que la Argentina arrancó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años”.

“Argentina arrancó en el socialismo mediante una frase atractiva, pero que es terrorífica en términos económicos: ‘Donde hay una necesidad, nace un derecho’. Los socialistas prefieren la garra del Estado y se esconden detrás de la excusa de la Justicia social”, agregó.

En un breve mensaje que hizo en su cuenta oficial de la red social X, Elon Musk comentó la publicación donde se encontraba el reportaje y dijo: "Interesting (Interesante)".

La reacción de Elon Musk a la entrevista a Milei

El magnate ya había mostrado interés sobre la figura de Milei: la semana pasada, le dio un guiño al libertario en otro posteo realizado por Carlson y sostuvo que de ganar el economista, Argentina tendría "un gran cambio".

Ante los mensajes, el referente de La Libertad Avanza le respondió en inglés: "You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed!". Traducido, el legislador expresó: "¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!". Sin embargo, horas después Musk eliminó su posteo sin dar ningún tipo de explicación.