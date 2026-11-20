AmCham explicó que este mecanismo simplifica los trámites iniciales y reduce las complejidades administrativas, al tiempo que ofrece un plazo mayor para evaluar en qué mercados continuar con la solicitud.

En particular, la cámara destacó que el sistema permite contar con hasta 30 meses para definir en qué países avanzar, frente al plazo de 12 meses del régimen actual. Ese margen puede facilitar la planificación de los costos y la estrategia de internacionalización de un desarrollo.

Sin embargo, el PCT no crea una patente mundial ni concede protección automática en todos los países. Cada Estado mantiene la facultad de evaluar las solicitudes y otorgar o rechazar las patentes según su legislación, una competencia que en la Argentina corresponde al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

De acuerdo con el comunicado, 160 países integran el sistema y la Argentina era el único miembro del G20 que todavía no se había incorporado.

La entidad vinculó el avance legislativo con la posibilidad de facilitar la internacionalización de las innovaciones argentinas y generar mayor previsibilidad para las inversiones, con efectos sobre distintas actividades productivas.

Entre ellas mencionó a la industria farmacéutica y la biotecnología, cuyos procesos de investigación requieren recursos significativos y plazos prolongados de desarrollo, y a la agroindustria, por las tecnologías destinadas a mejorar la productividad y la producción de alimentos.

Para las startups y las empresas tecnológicas, destacó la posibilidad de facilitar la protección internacional de activos intangibles que pueden resultar centrales tanto para expandir sus negocios como para acceder a financiamiento.

AmCham señaló que acompañó e impulsó la iniciativa durante décadas y presentó la aprobación del Senado como parte de ese recorrido institucional. “Después de tantos años de trabajo, este paso nos acerca a una Argentina integrada a los centros de innovación globales”, sostuvo Díaz.

Rechazo de los laboratorios argentinos

En la vereda de enfrente se encuentran los laboratorios nacionales que advirtieron que el PCT pone en riesgo la soberanía nacional en materia de política legislativa de patentes, en cuanto a qué productos son pasibles de ser patentados y cuáles no. La Argentina es uno de los pocos países del mundo cuyos laboratorios de capitales nacionales tienen una presencia y participación en su mercado interno superior a la de sus pares extranjeros.

Según datos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), los laboratorios de capital nacional detentan el 66,4% de las unidades vendidas en el mercado y el 66,1 % de la facturación del sector, mientras que las firmas de capital extranjero comercializan el 33,6 % de las unidades vendidas y el 33,9 % de las ventas en valores.

Además, la industria farmacéutica es el tercer sector industrial en la Argentina en cuanto a la magnitud del valor agregado que genera (detrás de la refinación de petróleo y el sector del hierro y el acero) y emplea en forma directa e indirecta a alrededor de 43 mil y 120 mil personas, respectivamente. Muchos de ellos son técnicos y graduados universitarios de distintas profesiones, con una proporción relativa mayor que en otros ámbitos industriales.