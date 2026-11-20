La frase que rompe la grieta: la afirmación "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio" logra el mayor consenso transversal, cosechando un 73,7% de acuerdo total entre los oficialistas y un 93,7% entre los peronistas, interpelando de lleno las formas de conducción política.

Legado histórico: la consigna "Ninguna generación comienza la Patria desde cero. La recibe" también muestra una fuerte sintonía entre ambos sectores, con un 67,9% de acuerdo total en el oficialismo frente al 77,2% en el peronismo.

Inclusión social: sobre la premisa "El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad", el acuerdo total es del 60,5% en los votantes oficialistas y del 97,5% en los peronistas.