Encuesta en C5N: el papa León XIV rompió la grieta e interpela a Javier Milei con sus frases
Un estudio de CEOP Latam analizó el impacto de la visita del papa León XIV, revelando una contundente aprobación general al Sumo Pontífice.
Una encuesta de la consultora CEOP Latam (difundida en C5N) evaluó el impacto social y político de la visita del papa León XIV a la Argentina. El estudio —realizado entre el 12 y el 17 de noviembre sobre 1.410 casos con un margen de error de ±3,7%— demuestra que el Pontífice cosecha una aprobación del 85,9%, aunque sus definiciones doctrinarias abren debates y puntos de encuentro inesperados entre los votantes oficialistas y peronistas, dejando mensajes que interpelan directamente a la gestión de Javier Milei.
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La imagen del papa León XIV y las emociones que despertó su visita
El capítulo especial del relevamiento confirma que ocho de cada diez argentinos mantienen una valoración favorable sobre el líder de la Iglesia Católica, más allá de las diferencias partidarias:
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Imagen general a nivel nacional: el 85,9% tiene una imagen positiva, apenas el 5,5% expresa una opinión negativa y el 8,6% opta por NS/NC.
Imagen según afinidad electoral: entre los peronistas, la positividad trepa al 93,7% (con un 5,1% de negativa y 1,2% de NS/NC), mientras que entre los oficialistas alcanza un contundente 77,2% de aprobación (frente a un 13,2% de negativa y un 9,6% de NS/NC).
Los sentimientos principales (general / oficialistas / peronistas): la esperanza encabeza el podio con el 41,8% del total nacional (47,3% en peronistas y 34,4% en oficialistas), seguida por la paz con el 26,8% (28,7% oficialistas vs. 24,1% peronistas) y la alegría con el 23,9% (25,5% vs. 25,2%).
Diferencias en emociones secundarias: la indiferencia marca el 14,7% general y casi se duplica en el oficialismo (18,7% frente al 10,2% del peronismo). Completan el cuadro la ilusión (10,4% general; 6,8% oficialistas vs. 14,4% peronistas), la confianza (9,4%; 7,1% vs. 11,2%), las certidumbres (3,5%; 1,1% vs. 5,3%), el alivio (3,2%; 1,0% vs. 4,5%) y el rechazo (3,1%; 5,7% vs. 1,2%).
Las frases del papa León XIV: dónde se rompe la grieta y qué puntos dividen
Al medir el nivel de "total acuerdo" con cinco definiciones centrales pronunciadas por el papa León XIV, el estudio expone que, si se suma el acuerdo total y el parcial, todas las consignas superan el 67% de aceptación en ambos electorados. Sin embargo, las definiciones sobre el rol del Estado y el ejercicio del poder generan contrastes significativos:
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La frase que rompe la grieta: la afirmación "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio" logra el mayor consenso transversal, cosechando un 73,7% de acuerdo total entre los oficialistas y un 93,7% entre los peronistas, interpelando de lleno las formas de conducción política.
Legado histórico: la consigna "Ninguna generación comienza la Patria desde cero. La recibe" también muestra una fuerte sintonía entre ambos sectores, con un 67,9% de acuerdo total en el oficialismo frente al 77,2% en el peronismo.
Inclusión social: sobre la premisa "El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad", el acuerdo total es del 60,5% en los votantes oficialistas y del 97,5% en los peronistas.
Economía y justicia social (los puntos de mayor distancia): la definición "La economía debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía" registra un 55,1% de total acuerdo en el oficialismo frente al 99,5% en el peronismo. En tanto, "Tierra, techo y trabajo son las exigencias de la justicia social" marca la brecha más pronunciada: 38,7% de acuerdo total entre oficialistas contra el 97,3% entre peronistas (una diferencia de 58,6 puntos en acuerdo total y de 32 puntos al sumar el acuerdo parcial).
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