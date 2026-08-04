En la Argentina en la que vive Javier Milei hay "pico de consumo" y "salarios en alza"

La mirada de Javier Milei sobre la microeconomía y los ingresos

El jefe de Estado abordó la situación de los trabajadores y sorprendió con una declaración sobre su propia economía: “Sabés a quién es a quién más le bajó el salario real desde que yo asumí, a mí”. En paralelo, afirmó de manera contundente que los sueldos del sector privado ya logran empatarle a la inflación y que los haberes en el sector informal directamente “vuelan”, festejando que este grupo conforma a la mitad de los trabajadores. Sobre la licuación en el Estado, admitió sin filtros que la caída del salario real del sector público es "un resultado deseado del modelo".