En la Argentina en la que vive Javier Milei hay "pico de consumo" y "salarios en alza"
El presidente Javier Milei celebró su modelo en una entrevista, aseguró que los salarios ganan a la inflación y criticó a la prensa.
Durante una entrevista, el presidente Javier Milei reafirmó el rumbo actual de su gestión y celebró supuestos récords económicos. El mandatario ignoró por completo la profunda crisis de varios sectores productivos, reiteró incesantes agresiones hacia distintos periodistas y destacó que atraviesan una maravillosa tendencia a nivel nacional.
La mirada de Javier Milei sobre la microeconomía y los ingresos
El jefe de Estado abordó la situación de los trabajadores y sorprendió con una declaración sobre su propia economía: “Sabés a quién es a quién más le bajó el salario real desde que yo asumí, a mí”. En paralelo, afirmó de manera contundente que los sueldos del sector privado ya logran empatarle a la inflación y que los haberes en el sector informal directamente “vuelan”, festejando que este grupo conforma a la mitad de los trabajadores. Sobre la licuación en el Estado, admitió sin filtros que la caída del salario real del sector público es "un resultado deseado del modelo".
Al referirse a las áreas que sufren el desplome de la actividad comercial, el mandatario rechazó cualquier intervención estatal. Para ilustrarlo, mencionó el ejemplo de un kiosquero e interrogó: “¿Qué pretendés, que yo meta la mano del Estado para beneficiar o salvar a un sector?”. Inmediatamente, tildó de “asesinos potenciales” a quienes insisten en modificar la microeconomía y garantizó que su modelo llevó el consumo, las exportaciones y la Economía a "máximos históricos".
Elecciones, insultos al periodismo y política exterior
Durante la extensa nota, el mandatario repasó su agenda internacional, electoral y mediática, dejando fuertes definiciones en varios frentes:
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Fórmula presidencial: Al ser consultado sobre su candidato a vicepresidente para las elecciones del año próximo, mencionó tener "un orden de mérito". Incluyó a la ministra Patricia Bullrich, pero dejó la decisión abierta, atada a la "evolución de la política".
Autoelogio internacional: Presumió de los premios y reconocimientos que recibe en el exterior, reiterando su clásico postulado: "¿Sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Los resultados". Remató asegurando estar llevando a cabo "el mejor gobierno de la historia".
Ataques internacionales: Reiteró su embestida contra el presidente brasileño Lula da Silva, tildándolo de "ladrón", y renovó sus críticas al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez. Además, definió a la inmigración masiva como una "invasión" que busca cambiar la cultura de los territorios.
Agresión sistemática a la prensa: El presidente utilizó términos de grueso calibre como “sorete”, “basura” y “mierda humana” para descalificar a comunicadores. Apuntó directamente contra un periodista por cuestionar a Luis Caputo —con quien aseguró tener una "relación simbiótica"— y reafirmó su postura de que "el 95% de los periodistas miente".
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