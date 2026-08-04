Embarazada y sin poder viajar, Anabel Fernández Sagasti pidió participar del debate de modo remoto
La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, no puede viajar por indicación médica y reclamó que no se la margine del debate del próximo jueves.
La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti pidió este martes a la viepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, que se la habilite a participar de manera virtual en la sesión del Senado en la que se debatirá el polémico proyecto de ley de extranjerización de tierras impulsado por el gobierno de Javier Milei. En un video difundido en sus cuentas en las redes sociales, la senadora mendocina explicó que cursa un embarazo de 32 semanas y que, por indicación médica, no puede viajar hasta la Ciudad de Buenos Aires.
Allí planteó que impedirle votar implicaría dejar sin representación a su provincia. “¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo. No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos", cuestionó.
Y explicó que presentó una nota a Villarruel para solicitar que se habiliten los medios necesarios para participar de forma remota en la sesión prevista para este jueves.
Contó que cursa 32 semanas de embarazo y que su médico le prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire. Y continuó: “Pero si yo fuera una senadora de ciudad de Buenos Aires o de la Provincia, esto no me afectaría; podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de 1000 kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”.
La senadora del Partido Justicialista insistió en que no está “incapacitada para leer expedientes para debatir ni para votar”. Mencionó asimismo que hay medios virtuales para votar a distancia que fueron avalados por la Corte Suprema de la Nación, por ejemplo, los medios autorizados durante la pandemia. “No veo por qué se me pueda negar este pedido. Este pedido que hago no tiene nada que ver con la licencia por maternidad que me corresponde y que la tomaré en su debido tiempo”, sostuvo.
Y cerró: “Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.
La polémica iniciativa del gobierno de Milei buscaba eliminar toda restricción a la entrega de tierras rurales a ciudadanos extranjeros. Ante la presión de la oposición y de sus aliados, el gobierno libertario aceptó imponer un lím,ite llevándolo desde el 15% actual al 25% pero solo a nivel nacional y sigue sin imponer ningún tope tanto a nivel provincial como departamental o municipal.
Se trata de uan iniciativa que genera fuertes resistencias y cuya aprobación se prevé se definirá voto a voto.
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