Embarazada y sin poder viajar, Anabel Fernández Sagasti pidió participar del debate de modo remoto

Y cerró: “Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.

La polémica iniciativa del gobierno de Milei buscaba eliminar toda restricción a la entrega de tierras rurales a ciudadanos extranjeros. Ante la presión de la oposición y de sus aliados, el gobierno libertario aceptó imponer un lím,ite llevándolo desde el 15% actual al 25% pero solo a nivel nacional y sigue sin imponer ningún tope tanto a nivel provincial como departamental o municipal.

Se trata de uan iniciativa que genera fuertes resistencias y cuya aprobación se prevé se definirá voto a voto.