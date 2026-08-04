El Gobierno amenaza con denuncias penales a los prácticos navales que paran en rechazo a la desregulación

“No nos paga ningún ciudadano argentino, nos paga la empresa naviera” que en su mayoría son extranjeras, aclaró sobre este punto Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina.

Ahora el gobierno libertario amenaza con presentar denuncias penales contra los prácticos por defender sus derechos laborales.

Asimismo Sturzenegger descalificó a la actividad del practicaje, la denominó un “kiosco”, dijo que sus costos son “exorbitantes”, consideró que la prestación es “un servicio innecesario” y concedió esa tarea a los capitanes de buques y hasta a personal de Prefectura.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, disapró el funcionario en su posteo provocador.

El decreto también modificó los criterios de dimensión de los buques a partir de los cuales era obligatoria la contratación de un práctico, y eliminó los requisitos que deben tener las embarcaciones que conducen a los prácticos desde un puerto hasta el buque.

Morales calificó de “mentiras” a los argumentos del ministro Sturzenegger y advirtió que fueron "al paro porque al limitar la cantidad de buques que pueden navegar, aumentan los riesgos de colisión” y cualquier otros accidentes en las vías navegables, añadió el perito para fundamentar sobre el peligro del decreto desregulador.