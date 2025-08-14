Quién es Karen Reichardt, la exactriz que secunda a Espert como candidata de La Libertad Avanza
Brilló en los 90 con participaciones en películas pícaras propias de la época y en tapa y páginas de revistas no tan pícaras de la misma época. Con Milei volvió a la televisión y ahora fue presentada como candidata a diputada nacional por LLA.
Por estas horas se confirmaron algunos de los nombres que acompañarán a los principales candidatos anarcocapitalistas en las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre: José Luis Espert en provincia de Buenos Aires y Patricia Bullrich en la Ciudad Autónoma.
Como se informó, Karen Reichardt irá segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), una sorpresa para muchos, tratándose de un nombre que no se mencionaba entre los posibles, pero no para los hermanos Milei.
De hecho, se trata de una mujer nacida en 1969 que mantiene un vínculo cercano con el jefe de Estado desde antes de que asumiera la gestión presidencial, lo que le valió volver a la pantalla chica con un espacio en la Televisión Pública, señal donde conduce el programa ‘Amores Perros’, mismo nombre del comercio de productos para perros que tiene en Recoleta. Es decir: un tremendo chivo.
Se trata de un ciclo sabatino que da a conocer historias de vida con conmovedoras anécdotas de adopción, superación y solidaridad con las mascotas, abordando el bienestar animal a través del cuidado, el amor y la adopción responsable de perros y gatos.
Pero no es una novata. En los 90 se hizo más o menos conocida por sus participaciones en comedias cinematográficas como ‘Brigada cola’ (1992) y ‘Tachero nocturno’ (1993) y en películas eróticas como ‘Despertar de pasiones’ (1994).
Tuvo una modesta carrera no solo como actriz sino como vedette, rubros que parecen despertar algunas pasiones en el apasionado Javier. Y no es para menos: su rostro y su cuerpo aparecieron Playboy en 1992, compartiendo imagen con María Fernanda Callejón: “Desnudamos a María Fernanda Callejón y Karen Reichardt”, titulaba entonces en tapa la afamada revista.
“No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos. La gestión de Macri hizo que volviera el kirchnerismo, por eso es importante votar”, expresaba en el búnker libertario tras el triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad.
