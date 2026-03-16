En la previa del 50° aniversario del Golpe de Estado, comienza la Feria del Libro de Derechos Humanos

Feria del libro

Entre las actividades destacadas se encuentran mesas sobre memoria y literatura, género y derechos humanos, dictadura y ambiente, economía y poder, así como conversaciones públicas con escritores, periodistas e investigadores.

Jornada para infancias y juventud

El viernes 20 la feria abrirá con una propuesta especialmente dedicada a escuelas de nivel inicial, primario y secundario, así como al público juvenil, con actividades pensadas para acercar a estudiantes y docentes a la lectura y al pensamiento crítico a través del arte, el juego y la literatura.

Entre las actividades destacadas de ese día se encuentra la charla “Inteligencia artificial, escuela y derechos”, con Carolina Di Palma, Emilse Garzón, Micaela Mantegna y Tomás Vizzón. Más tarde se realizará “Bookfluencers: la recomendación literaria como puente generacional”, en la que participarán Agus Grimm Pitch, Noe Dans, Ever Oroná y Nadia Rivero, con la moderación de Eugenia Zicavo, para reflexionar sobre las nuevas formas de acercar la lectura a las juventudes.

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También se realizará la charla “Libros que nos formaron”, con el docente y divulgador literario Pablo Borda (El Profe Borda), moderada por Inés Hopenhayn, un encuentro que invita a reflexionar sobre las lecturas que marcan generaciones y el lugar de los libros en la formación de las juventudes. Sobre el cierre se realizará una mesa de presentación del libro “La otra Juvenilia”, de Santiago Garaño y Werner Pertot, de la que participarán los autores junto la académica Sandra Raggio y el representante del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires Fran Pitrola.

Actividades para todo público

El sábado 21 incluirá, entre otras actividades, la mesa “Economía, poder y dictadura”, con Victoria Basualdo, Alejandro Bercovich, Estefanía Pozzo y Julián Zicari, con la moderación de Candelaria Botto. En la charla se analizarán las continuidades entre el proyecto económico instaurado durante el terrorismo de Estado y las formas actuales de concentración del poder económico.

Otra de las mesas centrales será “El cuerpo de las mujeres como campo de batalla: género y poder”, con la participación de Dora Barrancos, Verónica Gago, Miriam Lewin, Carolina Varsky, y la moderación de Flor Alcaraz, que propondrá una lectura feminista crítica de la última dictadura cívico-militar y sus impactos en las luchas actuales por la igualdad y los derechos.

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En el cierre de esa jornada se realizará la actividad “Paco Ignacio Taibo II: contar la historia desde abajo”, una entrevista pública de la escritora Raquel Robles al reconocido escritor mexicano y director del Fondo de Cultura Económica.

Finalmente, Taibo y Robles participarán junto a María Teresa Andruetto y María Negroni de la charla “Utopías y memorias de la comunidad”. Un encuentro de lecturas y conversaciones acerca de las antiguas ideas, los sueños conculcados y las posibilidades de reflotarlos en un mundo adverso e hiperveloz.

El domingo 22 las actividades comienzan con la mesa “Dictadura y ambiente. Secuelas, resistencias y alternativas”, con la participación de Cecilia Casablanca, Cecilia Gárgano, Fabio Márquez, Valeria Mussio y Remo Vénica e Irmina Kleiner, y la moderación de Lorena Suárez. A partir de experiencias históricas, investigaciones académicas, prácticas agroecológicas y expresiones artísticas, el encuentro pondrá en diálogo memoria, ambiente y alternativas comunitarias.

ESMA.jpg Ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA)

También se realizará el panel “Escribir la memoria: literatura, crónica y testimonio”, con Cristian Alarcón, Félix Bruzzone y Raquel Robles, con la moderación de Tali Goldman. La conversación abordará la memoria del acontecimiento, cómo se narra lo vivido y qué lugar ocupa la subjetividad de quien escribe en la producción de sentido. También pondrá en diálogo el cruce entre periodismo narrativo y literatura como formas de construcción de memoria.

Y en el cierre de la jornada del domingo tendrá lugar la mesa “Contar la dictadura: ayer, hoy y mañana”, con la participación de Jorge Fontevecchia, Ezequiel Ipar, Julia Mengolini y Pablo Semán, con la moderación de Diego Iglesias. La charla buscará reflexionar sobre las distintas formas de narrar la historia reciente y los modos en que circula hoy la memoria en los medios, la cultura y el debate público.

Todas estas actividades se realizarán en el Auditorio Mabel Gutiérrez, ubicado en el edificio Cuatro Columnas del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

Así, la Feria del Libro de Derechos Humanos “Derechos en Letras” busca consolidarse como un espacio de encuentro entre literatura, memoria y debate público, promoviendo la lectura y la reflexión colectiva como herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad democrática comprometida con la defensa de los derechos humanos.