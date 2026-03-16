En la previa del 50° aniversario del Golpe de Estado, comienza la Feria del Libro de Derechos Humanos
La nueva Feria del Libro de Derechos Humanos se desarrollará entre el 20 y 22 de marzo próximos en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en la ex ESMA.
A 50 años del golpe de Estado, el Espacio Memoria y Derechos Humanos realizará la segunda edición de "Derechos en Letras", la Feria del Libro de Derechos Humanos, que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de marzo en el predio de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ex ESMA).
A lo largo de esas tres jornadas se desarrollará una programación con presentaciones de libros, mesas de debate, conversaciones públicas, talleres, actividades para escuelas y propuestas culturales en distintos espacios del predio. La feria contará además con la participación de más de 120 editoriales que presentarán novedades y catálogos vinculados con la memoria, los derechos humanos, la historia, el periodismo y la literatura.
Organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ECUNHI, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital y Colectivo de Sobrevivientes ESMA participarán de la programación con presentaciones de libros y actividades especiales en sus sedes del Espacio Memoria.
La Feria "Derechos en Letras" contará además con invitados internacionales como el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica; el historiador italiano Carlo Greppi; el ex vicecónsul de Italia en Buenos Aires durante la dictadura Enrico Calamai; el filósofo japonés Jun Fujita Hirose; y la ensayista argentina residente en México, Pilar Calveiro.
También formarán parte de la programación autoras y autores nacionales como Cristian Alarcón, María Teresa Andruetto, Dora Barrancos, Alejandro Bercovich, Paula Bombara, Pablo Borda, Félix Bruzzone, Isabella Cosse, Jorge Fontevecchia, Verónica Gago, Miriam Lewin, Natalia Litvinova, Julia Mengolini, María Negroni, Pablo Semán, Julián Zicari y Mónica Zwaig, entre muchos otros.
Entre las actividades destacadas se encuentran mesas sobre memoria y literatura, género y derechos humanos, dictadura y ambiente, economía y poder, así como conversaciones públicas con escritores, periodistas e investigadores.
Jornada para infancias y juventud
El viernes 20 la feria abrirá con una propuesta especialmente dedicada a escuelas de nivel inicial, primario y secundario, así como al público juvenil, con actividades pensadas para acercar a estudiantes y docentes a la lectura y al pensamiento crítico a través del arte, el juego y la literatura.
Entre las actividades destacadas de ese día se encuentra la charla “Inteligencia artificial, escuela y derechos”, con Carolina Di Palma, Emilse Garzón, Micaela Mantegna y Tomás Vizzón. Más tarde se realizará “Bookfluencers: la recomendación literaria como puente generacional”, en la que participarán Agus Grimm Pitch, Noe Dans, Ever Oroná y Nadia Rivero, con la moderación de Eugenia Zicavo, para reflexionar sobre las nuevas formas de acercar la lectura a las juventudes.
También se realizará la charla “Libros que nos formaron”, con el docente y divulgador literario Pablo Borda (El Profe Borda), moderada por Inés Hopenhayn, un encuentro que invita a reflexionar sobre las lecturas que marcan generaciones y el lugar de los libros en la formación de las juventudes. Sobre el cierre se realizará una mesa de presentación del libro “La otra Juvenilia”, de Santiago Garaño y Werner Pertot, de la que participarán los autores junto la académica Sandra Raggio y el representante del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires Fran Pitrola.
Actividades para todo público
El sábado 21 incluirá, entre otras actividades, la mesa “Economía, poder y dictadura”, con Victoria Basualdo, Alejandro Bercovich, Estefanía Pozzo y Julián Zicari, con la moderación de Candelaria Botto. En la charla se analizarán las continuidades entre el proyecto económico instaurado durante el terrorismo de Estado y las formas actuales de concentración del poder económico.
Otra de las mesas centrales será “El cuerpo de las mujeres como campo de batalla: género y poder”, con la participación de Dora Barrancos, Verónica Gago, Miriam Lewin, Carolina Varsky, y la moderación de Flor Alcaraz, que propondrá una lectura feminista crítica de la última dictadura cívico-militar y sus impactos en las luchas actuales por la igualdad y los derechos.
En el cierre de esa jornada se realizará la actividad “Paco Ignacio Taibo II: contar la historia desde abajo”, una entrevista pública de la escritora Raquel Robles al reconocido escritor mexicano y director del Fondo de Cultura Económica.
Finalmente, Taibo y Robles participarán junto a María Teresa Andruetto y María Negroni de la charla “Utopías y memorias de la comunidad”. Un encuentro de lecturas y conversaciones acerca de las antiguas ideas, los sueños conculcados y las posibilidades de reflotarlos en un mundo adverso e hiperveloz.
El domingo 22 las actividades comienzan con la mesa “Dictadura y ambiente. Secuelas, resistencias y alternativas”, con la participación de Cecilia Casablanca, Cecilia Gárgano, Fabio Márquez, Valeria Mussio y Remo Vénica e Irmina Kleiner, y la moderación de Lorena Suárez. A partir de experiencias históricas, investigaciones académicas, prácticas agroecológicas y expresiones artísticas, el encuentro pondrá en diálogo memoria, ambiente y alternativas comunitarias.
También se realizará el panel “Escribir la memoria: literatura, crónica y testimonio”, con Cristian Alarcón, Félix Bruzzone y Raquel Robles, con la moderación de Tali Goldman. La conversación abordará la memoria del acontecimiento, cómo se narra lo vivido y qué lugar ocupa la subjetividad de quien escribe en la producción de sentido. También pondrá en diálogo el cruce entre periodismo narrativo y literatura como formas de construcción de memoria.
Y en el cierre de la jornada del domingo tendrá lugar la mesa “Contar la dictadura: ayer, hoy y mañana”, con la participación de Jorge Fontevecchia, Ezequiel Ipar, Julia Mengolini y Pablo Semán, con la moderación de Diego Iglesias. La charla buscará reflexionar sobre las distintas formas de narrar la historia reciente y los modos en que circula hoy la memoria en los medios, la cultura y el debate público.
Todas estas actividades se realizarán en el Auditorio Mabel Gutiérrez, ubicado en el edificio Cuatro Columnas del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
Así, la Feria del Libro de Derechos Humanos “Derechos en Letras” busca consolidarse como un espacio de encuentro entre literatura, memoria y debate público, promoviendo la lectura y la reflexión colectiva como herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad democrática comprometida con la defensa de los derechos humanos.
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