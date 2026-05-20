Diputados dio media sanción al proyecto que cambia el régimen de "zonas frías" con impacto en subsidios al gas

Cambios en los subsidios al gas por "Zona Fría"

El nuevo proyecto de ley busca achicar el gasto del Estado recortando los subsidios al gas por "zona fría" y limitando el beneficio solo a las regiones con climas más extremos.

¿Quiénes pierden y quiénes mantienen el beneficio?

Menos territorio alcanzado: El subsidio ya no se aplicará en gran parte del país (como establecía la ley de 2021). Se vuelve a un esquema viejo donde el beneficio queda reservado solo para las zonas de frío extremo : la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Usuarios afectados: Alrededor de 1.600.000 usuarios perderán el subsidio .

Usuarios que lo conservan: Lo mantendrán 1.800.000 hogares de bajos recursos (anotados en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados). Para ellos, el descuento será superior al 75% durante los meses de invierno.

¿Qué requisitos se necesitan para seguir subsidiado?

El beneficio continuará vigente para los hogares más vulnerables que cumplan con alguna de estas condiciones:

Ingresos familiares que no superen las tres canastas básicas (unos $4,3 millones actuales).

Familias con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Veteranos de la Guerra de Malvinas (titulares de Pensión Vitalicia).

Vecinos registrados en el Barrio Populares (RENABAP).

¿Cómo se calculará el descuento a partir de ahora?

Cambio en la factura: El subsidio ya no se aplicará sobre el total de la boleta (que incluye cargos fijos), sino únicamente sobre los metros cúbicos de gas consumidos.

El objetivo del Gobierno y un "extra" en la ley

La meta económica: Según el proyecto, se busca reducir el déficit fiscal, ordenar las cuentas públicas y estabilizar financieramente el sistema energético.

Deudas eléctricas: Aprovechando la ley, el proyecto también incluye un mecanismo para perdonar (condonar) las deudas que las distribuidoras de luz acumularon con CAMMESA (la empresa mayorista de energía) durante los años de congelamiento de tarifas.

calefaccion hogar Se viene el frío polar.

Diputados aprobó la Ley Hojarasca: el oficialismo avanza con su plan

En una sesión clave, la Cámara Baja aprobó hoy el proyecto conocido como la Ley Hojarasca, una iniciativa fuertemente impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Con esta medida, el oficialismo busca depurar el marco jurídico nacional mediante la derogación de más de setenta normativas consideradas obsoletas.

La iniciativa oficialista recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, por lo que fue girada directamente al Senado, donde la administración libertaria espera conseguir la ansiada sanción definitiva.

hojarasca

Durante el debate, el legislador de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, defendió enfáticamente la medida y criticó a la política tradicional por acumular regulaciones inútiles para "hacerle la vida imposible" al ciudadano de bien. En esa misma línea se expresó Nicolás Mayoraz, quien explicó que el objetivo central es suprimir reglas que quedaron superadas por el avance tecnológico o que afectan las libertades individuales, citando como ejemplos la antigua ley de Azotes o la ley de mochileros.