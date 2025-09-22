En medio del debate por la Emergencia Pediátrica, anunciaron un aumento para el personal del Hospital Garrahan

Y subrayaron que los cambios en el Consejo de Administración "responden al objetivo de consolidar un liderazgo capaz de llevar adelante decisiones difíciles y sostener una gestión transparente".

"El camino es claro: seguir profundizando la administración responsable y eficiente permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura", concluyeron.

Lo que no aclara el comunicado es que aparentemente se trata de una recomposición salarial, sino de un bono transitorio por tres meses.

Luego de trabar la aplicación de la Ley de Discapacidad, Javier Milei giró más fondos al sector

El mismo día en que promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad y trabó su aplicación, el presidente Javier Milei, lanzado de lleno en la campaña electoral de cara a las Legislativas del 26 de octubre próximo, modificó el Presupuesto Nacional para reforzar partidas del sector.

Tras el contundente rechazo en el Congreso de la Nación y en las calles al veto presidencial y el ajuste en Discapacidad, Milei dejó atrás su remanido mantra "no hay plata" y admitió este lunes que sí la hay. Solo la estaba destinando a otros sectores del Estado como, por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que se mantiene ajena a la motosierra que castiga a áreas sensibles del Gobierno.

Así quedó plasmado en la Decisión Administrativa 24/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Allí el gobierno libertario dispuso una modificación presupuestaria para reforzar la financiación de las prestaciones a personas con discapacidad. La medida, que responde al reclamo de actualización de aranceles de los prestadores, regirá a partir del 1° de octubre.

Esa readecuación aumenta los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud, y reduce créditos de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, que suele utilizarse para compromisos generales del Estado. El objetivo es atender gastos urgentes, especialmente los vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

El documento oficial reconoce que la norma sancionada por el Congreso de la Nación contempla el financiamiento de esos gastos, pero recuerda que su ejecución se mantiene suspendida hasta que el Parlamento precise las fuentes de financiamiento. Aun así, el Ejecutivo resolvió adelantar la actualización de aranceles desde octubre para dar respuesta al reclamo de los prestadores.