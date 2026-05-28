Javier Milei diserta hoy en el Latam Economic Forum
En medio del derrumbe del consumo, el aumento del desempleo, el cierre de empresas y los límites de la desinflación, Javier Milei analizará la marcha de su plan económico.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, serán los oradores principales este jueves de la 12º edición del Latam Economic Forum. El evento, que reunirá a empresarios y representantes del círculo rojo, se llevará a cabo en el Goldencenter de Parque Norte, y se espera que hagan un sucinto repaso de la marcha de su plan económico, atravesado por fuertes tensiones marcadas por el fuerte derrumbe del consumo, el aumento del desempleo, el cierre de empresas y los límites de la desinflación.
Creado en 2013 por Darío Epstein, especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, el foro celebrará su edición 2026 bajo el lema "Dónde estamos y hacia dónde vamos", reuniendo a referentes del ámbito público y privado en un contexto de cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel global.
Además del jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda, también estarán presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el empresario y titular de Pampa Energía y Grupo Emes, Marcelo Mindlin; el politólogo Fabián Calle y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki.
Las palabras de Milei y Caputo se darán en el contexto de una economía local atravesada por la caída del consumo, el crecimiento del endeudamiento en las familias y una inflación que no logra perforar el 2%, pese a la leve baja registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en abril pasado luego de 10 meses de subas consecutivas.
En este marco, el Gobierno buscará defender el plan económico ante empresarios e intentar llevar tranquilidad luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y enviara a las arcas del Banco Central el desembolso por mil millones de dólares previsto en el programa.
En su discurso de la edición 2025 del Latam Economic Forum, Milei había criticado al bloque del PRO por la caída del proyecto Ficha Limpia en el Congreso al responsabilizarlos de ser parte de una "operación mediática teñida de amarillo".
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