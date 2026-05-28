Javier Milei diserta hoy en el Latam Economic Forum

En este marco, el Gobierno buscará defender el plan económico ante empresarios e intentar llevar tranquilidad luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y enviara a las arcas del Banco Central el desembolso por mil millones de dólares previsto en el programa.

En su discurso de la edición 2025 del Latam Economic Forum, Milei había criticado al bloque del PRO por la caída del proyecto Ficha Limpia en el Congreso al responsabilizarlos de ser parte de una "operación mediática teñida de amarillo".