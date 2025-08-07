La foto en Villa Celina con la que Javier Milei inició la campaña de LLA en la provincia de Buenos Aires
Con una misma imagen, Javier Milei logró banalizar el terrorismo de Estado y dejar una postal del acta de defunción del PRO al hacer vestir a los referentes del Macrismo en Provincia buzos violetas, el color con el que se identifica La Libertad Avanza.
Con una sola imagen, el presidente Javier Milei logró este jueves oficializar el acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas; decretar la muerte del macrismo y banalizar el terrorismo de Estado.
En la imagen difundida a través de las cuentas en las redes sociales de LLA se puede ver a Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a dirigentes bonaerenses de ambas fuerzas políticas. Sin embargo, lo más significativo e ilustrativo de la completa claudicación del macrismo frente a los libertarios es que los referentes del PRO también visten buzos violetas, el color con el que se identifica LLA.
Todos ellos sostienen además un gran cartel que dice "kirchnerismo nunca más", con el nunca más imitando la misma tipografía del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el organismo creado en 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín y encabezado por el escritor Ernesto Sábato para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico - militar.
El Nunca Más sirvió fue el insumo central, además de los testimonios de testigos y víctimas, para llevar adelante el juicio a los jerarcas que encabezaron el plan sistemático de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas.
De la imagen participan los ocho candidatos bonaerenses que encabezarán las listas de cara a las elecciones bonaerenses, que se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre. Tomada en el barrio Las Achiras en Villa Celina, localidad ubicada en el bastión peronista del peronismo, La Matanza, implica además la primera incursión de Milei, tras más de un año y medio de gestión en el territorio.
Inicialmente la imagen iba a ser tomada el miércoles de esta semana, pero el primer mandatario suspendió su agenda y permaneció en la residencia de Olivos, monitoreando junto a sus colaboradores lo que sucedía en el Congreso, en donde el oficialismo sufrió una dura derrota a manos de la oposición en Diputados, que logró media sanción a las iniciativas de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica.
De esta manera, tras varias idas y vueltas el mandatario se mostró junto a Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).
También fueron parte de la imagen oficial la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente del PRO a nivel bonaerense, Cristian Ritondo, y el diputado libertario José Luis Espert.
