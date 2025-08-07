La foto en Villa Celina con la que Javier Milei inició la campaña de LLA en la provincia de Buenos Aires

urna electoral.jpg

Inicialmente la imagen iba a ser tomada el miércoles de esta semana, pero el primer mandatario suspendió su agenda y permaneció en la residencia de Olivos, monitoreando junto a sus colaboradores lo que sucedía en el Congreso, en donde el oficialismo sufrió una dura derrota a manos de la oposición en Diputados, que logró media sanción a las iniciativas de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica.

De esta manera, tras varias idas y vueltas el mandatario se mostró junto a Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

También fueron parte de la imagen oficial la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente del PRO a nivel bonaerense, Cristian Ritondo, y el diputado libertario José Luis Espert.