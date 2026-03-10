En minutos: VIVO  Palabras del Presidente Javier Milei en la inauguración del Argentina Week 2026

Embed

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en su gira internacional

El Presidente mantendrá una reunión clave con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, para luego inaugurar la Argentina Week 2026, evento que resulta la apuesta central para atraer bancos de inversión y capitales de Wall Street que den aire a la gestión nacional.

En tanto, Milei partirá hacia Santiago de Chile para asistir el miércoles 11 a la asunción de su par José Antonio Kast en Valparaíso, Chile. Este encuentro no es casual: ambos mandatarios ya han delineado una agenda común enfocada en la seguridad fronteriza, el control migratorio y la reactivación económica del Cono Sur.