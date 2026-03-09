Javier Milei, en una universidad judía de Nueva York: "Vamos a ganar la guerra"
"Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", sostuvo el Presidente en la Universidad Yeshiva, donde lo ovacionaron.
El paso de Javier Milei por Nueva York este lunes 9 de marzo dejó más definiciones de alto impacto geopolítico y filosófico, y por demás insólitas, ya que mientras en argentina cierran empresas y crece el desempleo, el Presidente no deja pasar oportunidad para ratificar su alineamiento a Estados Unidos e Israel, en plena escalada bélica con Irán.
Ante un auditorio de 500 personas en la Universidad Yeshiva, la institución de educación superior judía más prestigiosa del mundo, el mandatario argentino fue ovacionado tras ratificar su apoyo irrestricto con esos país en el actual contexto bélico, al punto tal de hablar en primera persona a la hora de referirse a la guerra.
“Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra”, expresó un envalentonado Milei, quien estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Durante su disertación, el libertario sorprendió al desplazar el foco de la eficiencia técnica para centrarse en los valores. Volvió a cuestionar las bases de Maquiavelo y lanzó una crítica feroz al pragmatismo electoral.
"El utilitarismo es una mierda, aunque te puede hacer ganar una elección", sentenció el Presidente, asegurando que los principios morales deben guiar la acción de gobierno por encima de los resultados numéricos inmediatos.
En tanto, el mandatario utilizó la experiencia de su gestión para validar sus tesis ante el público neoyorquino. Aseguró que es posible realizar ajustes drásticos —mencionando un recorte del 30% en apenas un mes— sin perder el favor popular, afirmando que se pueden "ganar elecciones por escándalo" incluso aplicando terapias de choque.
Para sumar polémicas, Milei cerró su primera actividad de la gira reafirmando su identidad política. "Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", una frase que resonó con fuerza antes de su partida hacia la Gala Anual J100 de The Algemeiner.
