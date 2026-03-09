Javier Milei, en una universidad judía de Nueva York: "Vamos a ganar la guerra"

En tanto, el mandatario utilizó la experiencia de su gestión para validar sus tesis ante el público neoyorquino. Aseguró que es posible realizar ajustes drásticos —mencionando un recorte del 30% en apenas un mes— sin perder el favor popular, afirmando que se pueden "ganar elecciones por escándalo" incluso aplicando terapias de choque.

Para sumar polémicas, Milei cerró su primera actividad de la gira reafirmando su identidad política. "Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", una frase que resonó con fuerza antes de su partida hacia la Gala Anual J100 de The Algemeiner.