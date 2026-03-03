En plena crisis en Medio Oriente, Javier Milei recibió a Peter Lamelas en la Quinta de Olivos
En medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el mandatario argentino se hizo un hueco en la agenda para recibir al hombre de Washington.
El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, en la previa al viaje a Israel que tiene pautado para abril próximo.
La reunión de Javier Milei y el representante de Washington DC se da en el mismo día en que Israel mandó tropas al Líbano, lo que motivó a la organización terrorista Hezbolá a declarar una "guerra abierta" contra Tel Aviv.
El socio principal de Israel en Medio Oriente es Estados Unidos y Javier Milei mantuvo siempre una agenda internacional alineada con ambos países, por lo que no es de extrañar el recibimiento de este martes en su residencia oficial en Olivos.
La visita a la Quinta de Olivos empezó a las 10 en la residencia presidencial y se extendió durante una hora y media.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ocupó el centro de la escena tras la avanzada sobre Irán, que incluyó la muerte del ayatolá Alí Jamenei.
Como respuesta, el Gobierno de Irán bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, así como también bases militares estadounidenses en varios países de la región.
Al margen de las tensiones que se manejan hoy en Washington DC, Peter Lamelas estuvo presente el domingo pasado en el Congreso de la Nación para la apertura del período ordinario de sesiones, que incluyó un explosivo discurso de Javier Milei.
Desde su desembarco en el país el diplomático estadounidense mantuvo encuentros con otros funcionarios, como el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Lamelas reveló que trabaja para concretar la visita de Donald Trump en la Argentina.
Mientras tanto, el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, expresó este martes su deseo de que no haya modificaciones o cancelaciones en el viaje a Israel que tiene previsto Javier Milei para el próximo 20 de abril.
"Quiero creer que para esa fecha ya vamos a estar en otra situación, con otra estabilidad, me parece que esto no da para mucho más", opinó el diplomático argentino.
