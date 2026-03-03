En plena crisis en Medio Oriente, Javier Milei recibió a Peter Lamelas en la Quinta de Olivos

Como respuesta, el Gobierno de Irán bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, así como también bases militares estadounidenses en varios países de la región.

Al margen de las tensiones que se manejan hoy en Washington DC, Peter Lamelas estuvo presente el domingo pasado en el Congreso de la Nación para la apertura del período ordinario de sesiones, que incluyó un explosivo discurso de Javier Milei.

Desde su desembarco en el país el diplomático estadounidense mantuvo encuentros con otros funcionarios, como el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

santilli lamelas

Lamelas reveló que trabaja para concretar la visita de Donald Trump en la Argentina.

Mientras tanto, el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, expresó este martes su deseo de que no haya modificaciones o cancelaciones en el viaje a Israel que tiene previsto Javier Milei para el próximo 20 de abril.

"Quiero creer que para esa fecha ya vamos a estar en otra situación, con otra estabilidad, me parece que esto no da para mucho más", opinó el diplomático argentino.