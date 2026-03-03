Israel mandó tropas al Líbano y Hezbolá declaró una "guerra abierta"

En ese marco, la Organización de las Naciones Unidas llamó a la “máxima moderación” y pidió a ambas partes evitar acciones que puedan profundizar el conflicto. Diplomáticos occidentales también iniciaron contactos para intentar contener la situación y evitar un escenario de guerra total en la frontera norte de Israel.

Mientras tanto, miles de civiles de ambos lados de la línea divisoria permanecen bajo amenaza constante. En el norte israelí continúan las restricciones de movimiento y actividades, mientras que en el sur del Líbano se reportan desplazamientos internos ante el temor a nuevos bombardeos.

Con tropas en el terreno, misiles en el aire y un discurso cada vez más beligerante, la región vuelve a quedar al borde de un conflicto abierto cuyas consecuencias podrían trascender ampliamente la frontera entre Israel y el Líbano.