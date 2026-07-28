Cristina Kirchner llevará su condena ante la ONU y denunciará al Estado argentino
La expresidenta realizará una presentación el Comité de DDHH. La estrategia apunta a cuestionar la validez del proceso judicial en la causa Vialidad.
La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner avanzará con una nueva presentación, esta vez en el plano internacional, para impugnar la condena dictada en la causa Vialidad. Lo harán ante la Organización de las Naciones Unidos (ONU), sumando una denuncia contra el Estado argentino.
Los abogados de la exmandataria presentarán una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que sostendrán que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La presentación será el primer paso formal de una estrategia que apunta a cuestionar la sentencia firme que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que la Corte Suprema dejó firme el fallo.
Según trascendió, el planteo estará centrado en presuntas afectaciones al debido proceso, al derecho de defensa y a la imparcialidad judicial.
La defensa buscará que el organismo de la ONU analice si durante el trámite de la causa se incumplieron obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
Como parte de esa estrategia, el equipo jurídico liderado por Carlos Beraldi incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en litigios internacionales y uno de los juristas que participó en la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato.
También integra el equipo el exjuez español Javier Borrego, con experiencia en el sistema europeo de derechos humanos.
La defensa considera que el antecedente del caso Lula puede resultar relevante. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso seguido contra el mandatario brasileño había vulnerado garantías del debido proceso, una resolución que ahora buscarán utilizar como referencia en el caso de la expresidenta argentina.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar.
Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.
Sus decisiones no anulan sentencias judiciales nacionales, aunque constituyen pronunciamientos de peso en el ámbito internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados.
Comunicado de la defensa de Cristina Kirchner
"Mañana miércoles 29 de julio a las 11:00 horas en el NH Hotel se realizará una conferencia de prensa por la presentación de una Comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad.
Estarán presentes los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.
Dirección: Bolívar 160, sexto piso.
Hora de inicio: 11:00 horas."
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