Como parte de esa estrategia, el equipo jurídico liderado por Carlos Beraldi incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en litigios internacionales y uno de los juristas que participó en la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato.

Cristina Kirchner llevará su condena ante la ONU y denunciará al Estado argentino

También integra el equipo el exjuez español Javier Borrego, con experiencia en el sistema europeo de derechos humanos.

La defensa considera que el antecedente del caso Lula puede resultar relevante. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso seguido contra el mandatario brasileño había vulnerado garantías del debido proceso, una resolución que ahora buscarán utilizar como referencia en el caso de la expresidenta argentina.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar.

Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

Sus decisiones no anulan sentencias judiciales nacionales, aunque constituyen pronunciamientos de peso en el ámbito internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados.

Comunicado de la defensa de Cristina Kirchner

"Mañana miércoles 29 de julio a las 11:00 horas en el NH Hotel se realizará una conferencia de prensa por la presentación de una Comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

Estarán presentes los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.

Dirección: Bolívar 160, sexto piso.

Hora de inicio: 11:00 horas."