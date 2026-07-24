Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para revocar la sentencia por la causa Vialidad
La expresidenta busca implementar una estrategia internacional que le permita liberarse de la condena por la causa Vialidad tras el fallo de la Corte Suprema.
Habiendo agotado la instancia judicial máxima de nuestro país, la expresidenta Cristina Kirchner encaró una estrategia internacional para revocar la sentencia por la causa Vialidad que incluirá al brasileño Rafael Valim, otrora abogado de Luiz Inácio Lula da Silva.
Cristina Kirchner contrató al representante de Lula Da Silva para que trabaje con el abogado español Javier Borrego en una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El objetivo de la expresidenta es discutir la condena a seis años de cárcel por hechos de corrupción en la causa Vialidad, por la que hoy en día vive recluida en su residencia del barrio porteño de Constitución gracias al beneficio de la prisión domiciliaria.
Sus abogados también pelearán su inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el Estado, que es parte del fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Quiénes son los abogados internacionales de Cristina Kirchner
Por un lado, el español Javier Borrego se desempeñó como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por el otro, Rafael Valim tiene más de dos décadas de trayectoria en el ámbito académico y profesional. No sólo es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, sino que además es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP).
Valim es coautor del libro "Lawfare: una introducción", que fue publicado junto a Cristiano Zanin (actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y también exabogado de Lula Da Silva) y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.
El flamante abogado carioca de Cristina Kirchner tiene una extensa experiencia en procesos ante tribunales internacionales, una cuestión clave ahora que quedó firme el fallo de la Corte Suprema y la instancia ante la CIDH es la última opción.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario