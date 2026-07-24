Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para revocar la sentencia por la causa Vialidad

Valim es coautor del libro "Lawfare: una introducción", que fue publicado junto a Cristiano Zanin (actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y también exabogado de Lula Da Silva) y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

El flamante abogado carioca de Cristina Kirchner tiene una extensa experiencia en procesos ante tribunales internacionales, una cuestión clave ahora que quedó firme el fallo de la Corte Suprema y la instancia ante la CIDH es la última opción.