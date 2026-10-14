En Washington, Javier Milei se mostró junto a Eduardo Bolsonaro en la previa al balotaje en Brasil
En un nuevo viaje con agenda personal, el mandatario recibió el premio "Liderazgo e Impacto Global", y aprovechó para respaldar al candidato ultraderechista.
En lo que constituye su viaje número 19 a los Estados Unidos desde que asumió la presidencia, Javier Milei volvió a volar al norte del continente para participar de un evento con marcado perfil de agenda personal y partidaria, y en la que aprovechó para exponer su apoyo a la familia Bolsonaro.
En el marco de la Gala del Mes de la Herencia Hispana en Washington —organizada por la plataforma conservadora Latino Wall Street—, el mandatario se mostró junto al dirigente Eduardo Bolsonaro y ratificó su respaldo abierto a Flávio Bolsonaro a pocos días de la segunda vuelta electoral que definirá la presidencia en Brasil.
La travesía reavivó las críticas de sectores de la oposición y diplomáticos por el uso reiterado de recursos y tiempo oficial para actividades vinculadas al armado político de la derecha regional y el espacio conservador estadounidense, en momentos de alta sensibilidad económica a nivel local.
Un premio conservador para Javier Milei y la intromisión en la interna brasileña
Durante la gala —donde fue galardonado con un reconocimiento al "Liderazgo e Impacto Global" por parte de influyentes círculos trumpistas—, Milei ofreció un discurso en el que justificó su alineamiento geopolítico con Washington y las expresiones de la derecha latinoamericana.
El punto más álgido del mensaje fue la ratificación de su apoyo directo al espacio del expresidente Jair Bolsonaro en el contexto del decisivo balotaje brasileño. "Desde nuestro Gobierno hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda Latinoamérica", expresó en la velada, al tiempo que renovó duras críticas hacia el oficialismo en Brasilia.
Además, el mandatario repasó los resultados electorales de Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile, Perú y Colombia.
La postal de Milei posando junto a Eduardo Bolsonaro no es un dato menor en términos de diplomacia regional. En la Casa Rosada observan de cerca la contienda entre Flávio Bolsonaro y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un movimiento de abierta interferencia electoral sobre el principal socio comercial de la Argentina.
El costo y la recurrencia de los viajes de agenda propia
Este nuevo paso de Milei por suelo estadounidense vuelve a poner bajo la lupa la frecuencia y la naturaleza de sus compromisos internacionales. De las cerca de dos docenas de salidas al exterior que el Presidente acumula en su gestión, la gran mayoría han tenido como destino los Estados Unidos y Europa para participar de cumbres de espacios libertarios, foros empresariales conservadores o galas de entrega de premios privados.
Mientras la gestión doméstica enfrenta complejos desafíos económicos y negociaciones en el Congreso, el mandatario suma horas de vuelo para discursar ante auditorios afinados a su ideología y reforzar su estrategia de posicionamiento como referente de la derecha continental, relegando las reuniones bilaterales de Estado a un segundo plano.
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