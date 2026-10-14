En Washington, Javier Milei se mostró junto a Eduardo Bolsonaro en la previa al balotaje en Brasil

Además, el mandatario repasó los resultados electorales de Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile, Perú y Colombia.

La postal de Milei posando junto a Eduardo Bolsonaro no es un dato menor en términos de diplomacia regional. En la Casa Rosada observan de cerca la contienda entre Flávio Bolsonaro y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un movimiento de abierta interferencia electoral sobre el principal socio comercial de la Argentina.

El costo y la recurrencia de los viajes de agenda propia

Este nuevo paso de Milei por suelo estadounidense vuelve a poner bajo la lupa la frecuencia y la naturaleza de sus compromisos internacionales. De las cerca de dos docenas de salidas al exterior que el Presidente acumula en su gestión, la gran mayoría han tenido como destino los Estados Unidos y Europa para participar de cumbres de espacios libertarios, foros empresariales conservadores o galas de entrega de premios privados.

Mientras la gestión doméstica enfrenta complejos desafíos económicos y negociaciones en el Congreso, el mandatario suma horas de vuelo para discursar ante auditorios afinados a su ideología y reforzar su estrategia de posicionamiento como referente de la derecha continental, relegando las reuniones bilaterales de Estado a un segundo plano.