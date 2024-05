Fuerte cruce entre Ernesto Tenembaum y un senador libertario por el problema con el gas: "Son inútiles"

“Vos decís ‘hay que ponerle huevo al Estado porque el Estado es ineficiente’. Justo el día que, porque tu gobierno es ineficiente, se acaban de gastar 500 palos de más. Yo no te digo que dejen al país sin gas natural comprimido. Había que hacer un aporte de 45 palos para que tenga presión el Gasoducto Néstor Kirchner, no lo hicieron y mandaron a comprar barcos por 500 palos. Se gastaron 450 palos de la nuestra porque son unos inútiles. Y vos me decís ‘el Estado tiene que ser útil’”, afirmó enojado el periodista.