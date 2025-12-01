Diego Santilli busca consolidar consensos en Corrientes para asegurar respaldo político clave

Adorni Santilli Gustavo Sáenz

Su visita a Corrientes se suma a una extensa lista de reuniones recientes con mandatarios provinciales: Martín Llaryora en Córdoba, Marcelo Orrego en San Juan, Ignacio Torres en Chubut, Gustavo Sáenz en Salta, Osvaldo Jaldo en Tucumán, Rolando Figueroa en Neuquén, Alfredo Cornejo en Mendoza, Carlos Sadir en Jujuy, Raúl Jalil en Catamarca, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Leandro Zdero en Chaco, Alberto Weretilneck en Río Negro, Hugo Passalacqua en Misiones y Gerardo Zamora en Santiago del Estero.

Cada uno de esos encuentros conforma una trama de negociaciones simultáneas, todas orientadas a consolidar un acuerdo amplio para que el Presupuesto 2026 y las reformas del Gobierno avancen sin sobresaltos en el Congreso.