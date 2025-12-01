Diego Santilli busca consolidar consensos en Corrientes para asegurar respaldo político clave
El ministro del Interior viaja para un encuentro con Gustavo Valdés que apunta a robustecer apoyos al Presupuesto y a las reformas que la Casa Rosada quiere acelerar en la próxima etapa de gestión.
Diego Santilli continuará esta semana su agenda de reuniones con gobernadores en un momento en el que la Casa Rosada necesita profundizar acuerdos para garantizar la aprobación del Presupuesto y de los proyectos de reforma que el Gobierno considera estratégicos. En esta ocasión, el ministro del Interior llegará a Corrientes para entrevistarse con Gustavo Valdés, en una escala que se suma al recorrido federal que viene realizando desde su desembarco en el gabinete del presidente Javier Milei.
El viaje no solo forma parte del operativo político para asegurar acompañamiento legislativo, sino también de una serie de diálogos que buscan ordenar prioridades de gestión de cara a los próximos meses. Corrientes ocupa un lugar particular en el mapa político nacional tras las últimas elecciones. Allí se impuso Provincias Unidas con el 33,91% de los votos, superando por muy poco al oficialismo nacional, que quedó con el 32,68%.
Esta reconfiguración anticipa un traspaso de mando con fuerte impronta familiar: Juan Pablo Valdés asumirá como gobernador, mientras que su hermano Gustavo ocupará una banca en el Senado provincial. En ese marco, la visita de Santilli adquiere un peso adicional, ya que busca establecer entendimientos con una dirigencia que tendrá influencia directa en el debate presupuestario.
La misión que encabeza el ministro incluye tres ejes que repite en cada provincia: evaluar la situación fiscal, definir prioridades en materia de obra pública y avanzar en acuerdos para las reformas laboral, penal y tributaria que el Ejecutivo pretende llevar adelante. La estrategia del Gobierno es sellar compromisos antes de la renovación parlamentaria, con el objetivo de encarar la segunda mitad de la gestión con un marco legislativo más sólido.
Santilli sostiene en cada encuentro que el equipo de Milei trabaja para reunir las mayorías necesarias que permitan poner en marcha transformaciones consideradas estructurales.
Su visita a Corrientes se suma a una extensa lista de reuniones recientes con mandatarios provinciales: Martín Llaryora en Córdoba, Marcelo Orrego en San Juan, Ignacio Torres en Chubut, Gustavo Sáenz en Salta, Osvaldo Jaldo en Tucumán, Rolando Figueroa en Neuquén, Alfredo Cornejo en Mendoza, Carlos Sadir en Jujuy, Raúl Jalil en Catamarca, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Leandro Zdero en Chaco, Alberto Weretilneck en Río Negro, Hugo Passalacqua en Misiones y Gerardo Zamora en Santiago del Estero.
Cada uno de esos encuentros conforma una trama de negociaciones simultáneas, todas orientadas a consolidar un acuerdo amplio para que el Presupuesto 2026 y las reformas del Gobierno avancen sin sobresaltos en el Congreso.
