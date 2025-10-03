Es viral: el jingle sobre el escándalo de José Luis Espert que explotó en redes sociales

José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la escena política y mediática, esta vez no solo por las denuncias de financiamiento irregular en su campaña, sino también por una parodia que explotó en redes sociales. En el programa conducido por Pedro Rosemblat, La Fábrica de Jingles, se estrenaron varias canciones sobre el tema, pero una en particular terminó viralizándose al ritmo de “No voy en tren, voy en avión”, el histórico éxito de Charly García.