Es viral: el jingle sobre el escándalo de José Luis Espert que explotó en redes sociales
La Fábrica de Jingles lanzó una canción inspirada en un clásico de Charly García para satirizar el escándalo de financiamiento narco que envuelve al candidato libertario.
José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la escena política y mediática, esta vez no solo por las denuncias de financiamiento irregular en su campaña, sino también por una parodia que explotó en redes sociales. En el programa conducido por Pedro Rosemblat, La Fábrica de Jingles, se estrenaron varias canciones sobre el tema, pero una en particular terminó viralizándose al ritmo de “No voy en tren, voy en avión”, el histórico éxito de Charly García.
El jingle, interpretado con humor ácido, se burla del vínculo entre el candidato y el empresario Fred Machado, señalado como financista con supuestos nexos con el narcotráfico. La letra ironiza sobre aportes millonarios, viajes en avión y hasta lo compara con figuras políticas y militares de fuerte impronta en la Argentina. El resultado fue un verdadero fenómeno en X e Instagram, donde los usuarios replicaron videos y memes en cuestión de horas.
El impacto se multiplicó cuando hicieron un meme con que la canción sonaba durante una entrevista televisiva a Espert en el programa de Yuyito González, donde bailaba y se divertían. De inmediato, el tema se instaló como tendencia, alimentando el debate sobre el escándalo de financiamiento y la capacidad de la sátira política para influir en la opinión pública.
Más allá de la controversia, La Fábrica de Jingles volvió a demostrar su potencia para marcar agenda con piezas musicales que combinan humor, crítica y actualidad. En este caso, la elección de un clásico del rock nacional potenció la repercusión y conectó con distintas generaciones de oyentes.
El timing del lanzamiento tampoco pasó desapercibido: en medio de una campaña atravesada por denuncias y tensiones, la viralización de este tema aportó un condimento inesperado que incomoda al candidato de La Libertad Avanza (LLA). Para muchos, se trata de un golpe difícil de contrarrestar en la recta final hacia las elecciones.
