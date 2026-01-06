Recambio en la ANMAT: el Gobierno designó a Luis Fontana tras la renuncia de Nélida Bisio

image

El cambio también se inscribe en un momento de fuerte debate público sobre el rol del Estado en la regulación sanitaria. En paralelo al recambio de autoridades, el propio Gobierno difundió información científica que destaca que “la evidencia muestra que las vacunas reducen hospitalizaciones y complicaciones más allá de la prevención de infecciones”, en un intento por reforzar mensajes de salud pública en un clima de desconfianza social.

Con la salida de Bisio y la llegada de Fontana, el Ejecutivo busca cerrar un capítulo crítico y enviar una señal de control político sobre un organismo estratégico. Sin embargo, el impacto real de la decisión dependerá de cómo avance la investigación judicial y de si la nueva conducción logra revertir las fallas que quedaron al descubierto y que pusieron en jaque la credibilidad de la ANMAT.