Recambio en la ANMAT: el Gobierno designó a Luis Fontana tras la renuncia de Nélida Bisio
El Poder Ejecutivo oficializó el cambio de autoridades en medio del escándalo por el fentanilo contaminado y una investigación judicial en curso
El Gobierno nacional avanzó con un cambio clave en la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) al aceptar la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designar en su lugar al doctor Luis Eduardo Fontana. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde el día anterior a su difusión oficial.
Según establece la norma, en su artículo primero se aceptó la dimisión de Bisio como Administradora Nacional del organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud. En el artículo segundo, el decreto dispuso la designación de Fontana para ocupar ese mismo cargo, con vigencia inmediata. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, y marca el cierre formal de una etapa atravesada por fuertes cuestionamientos.
La salida de Bisio no se explica únicamente como un recambio administrativo. Su gestión quedó severamente comprometida tras el escándalo por un lote de fentanilo contaminado que derivó en una investigación judicial de enorme impacto. Ese caso expuso fallas graves en los controles del organismo regulador y estuvo vinculado, según la causa, a más de un centenar de muertes. La ex titular de la ANMAT quedó alcanzada por actuaciones penales y administrativas que buscan determinar responsabilidades por la comercialización del medicamento adulterado.
Desde el Ministerio de Salud ya se había anticipado que la continuidad de Bisio estaba supeditada al avance de esas investigaciones. En ese contexto, el recambio aparece como una señal política clara del Ejecutivo para intentar recomponer la credibilidad del ente regulador, seriamente dañada tras el episodio. La ANMAT, además, venía atravesando semanas de alta exposición pública por otras decisiones sensibles, como el retiro del mercado de productos de consumo masivo ante la sospecha de contaminación bacteriana.
La designación de Luis Fontana abre una nueva etapa en un organismo clave para el sistema sanitario argentino. La ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y fiscalización de medicamentos, alimentos, vacunas, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron bajo la lupa luego del escándalo del fentanilo. La expectativa oficial es que el nuevo administrador impulse una revisión profunda de los mecanismos de control y refuerce los procesos de supervisión sobre los laboratorios privados.
El cambio también se inscribe en un momento de fuerte debate público sobre el rol del Estado en la regulación sanitaria. En paralelo al recambio de autoridades, el propio Gobierno difundió información científica que destaca que “la evidencia muestra que las vacunas reducen hospitalizaciones y complicaciones más allá de la prevención de infecciones”, en un intento por reforzar mensajes de salud pública en un clima de desconfianza social.
Con la salida de Bisio y la llegada de Fontana, el Ejecutivo busca cerrar un capítulo crítico y enviar una señal de control político sobre un organismo estratégico. Sin embargo, el impacto real de la decisión dependerá de cómo avance la investigación judicial y de si la nueva conducción logra revertir las fallas que quedaron al descubierto y que pusieron en jaque la credibilidad de la ANMAT.
