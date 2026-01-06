Ignacio Torres, sobre las llamas en Chubut: "Todos los veranos tenemos incendios intencionales y políticos"

Incendios fuera de control en Chubut: hay varios focos y evacuaciones

La situación es especialmente crítica en la localidad de El Hoyo, en cercanías de Puerto Patriada, uno de los principales destinos turísticos de la Comarca Andina y ubicado a pocos kilómetros de El Bolsón. Según se informó desde el lugar, el incendio comenzó el lunes alrededor de las 15.30, coincidiendo con la intensificación de las ráfagas de viento, en un contexto de sequía profunda que viene afectando a la región. El fuego ya consumió más de 100 hectáreas y se encuentra fuera de control.

El intendente de El Hoyo, César Salamin, confirmó que se quemaron 10 casas, y que "no aflojó el fuego en toda la noche, la temperatura y el viento se mantuvo toda la noche, no dio tregua", lo que hizo más complicado el trabajo de los brigadistas.

incendio chubut

El frente ígneo se localizó en el tramo final del asfalto Cholila–Villa Lago Rivadavia, dentro de una zona de vegetación nativa y pastizales secos, que funcionaron como combustible natural. Debido a la proximidad de viviendas, los equipos de emergencia dispusieron evacuaciones preventivas. El monitoreo es constante, ya que el comportamiento del fuego podría modificarse en pocas horas y cambiar de dirección.