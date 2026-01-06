Ignacio Torres, sobre las llamas en Chubut: "Todos los veranos tenemos incendios intencionales y políticos"
El gobernador de la provincia que está siendo severamente azotada por las llamas habló a la población e intentó llevar tranquilidad.
Más de 100 hectáreas ya fueron arrasadas en el marco de incendios forestales en la provincia de Chubut. Ante el desastre, Ignacio Torres -gobernador de ese territorio- decidió salir a dar su palabra al respecto e intentar llevar tranquilidad a la población del área que conduce.
En torno a las causas que han provocado llamas imparables, indicó: "Lamentablemente, lo que estamos viendo que efectivamente son intencionales. Hubo una llamada concretamente a la brigada provincial amenazando, que después el ministro de Seguridad va a ampliar sobre esta situación, que estamos en este preciso momento, junto con la Fiscalía y con la Procuración, haciendo las investigaciones correspondientes", comenzó señalando.
"El mensaje concreto era que se iba a prender fuego nuevamente este lugar, que es una brigada que reconstruimos, que en su momento se había abandonado y que hoy funciona de manera interjurisdiccional con la provincia de Río Negro y de Neuquén", detalló.
Y añadió: "Ante las preguntas sobre si hay algún tipo de relación entre las amenazas de las granadas encontradas muy cerca de esta localidad, también es motivo de la investigación y quiero decirlo, como en algún momento me ha tocado ser crítico del accionar de la Justicia federal, tengo que felicitar y agradecer al fiscal Díaz Meyer, que estuvo hasta altas horas de la noche y hoy a primera hora trabajando codo a codo con nosotros para poder dar con los responsables directos y con los miserables que quieren sembrar terror en un momento donde la prioridad tiene que ser llevar tranquilidad a la ciudadanía, no sólo a los chubutenses sino también a los que vienen a visitarnos turistas de todo el país".
Incendios fuera de control en Chubut: hay varios focos y evacuaciones
La situación es especialmente crítica en la localidad de El Hoyo, en cercanías de Puerto Patriada, uno de los principales destinos turísticos de la Comarca Andina y ubicado a pocos kilómetros de El Bolsón. Según se informó desde el lugar, el incendio comenzó el lunes alrededor de las 15.30, coincidiendo con la intensificación de las ráfagas de viento, en un contexto de sequía profunda que viene afectando a la región. El fuego ya consumió más de 100 hectáreas y se encuentra fuera de control.
El intendente de El Hoyo, César Salamin, confirmó que se quemaron 10 casas, y que "no aflojó el fuego en toda la noche, la temperatura y el viento se mantuvo toda la noche, no dio tregua", lo que hizo más complicado el trabajo de los brigadistas.
El frente ígneo se localizó en el tramo final del asfalto Cholila–Villa Lago Rivadavia, dentro de una zona de vegetación nativa y pastizales secos, que funcionaron como combustible natural. Debido a la proximidad de viviendas, los equipos de emergencia dispusieron evacuaciones preventivas. El monitoreo es constante, ya que el comportamiento del fuego podría modificarse en pocas horas y cambiar de dirección.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario