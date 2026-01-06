Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham
La Policía y la justicia trabajan sobre cámaras de seguridad. Los delincuentes se movilizaban en un auto negro.
El periodista Nicolás Wiñazki fue asaltado por dos delincuentes mientras se encontraba en una vivienda en refacción del barrio Parque Johnston, en el partido bonaerense de Hurlingham.
Según indica Noticias Argentinas, el comunicador esperaba la llegada de unos pintores en una casa que no es su residencia habitual, cuando fue sorprendido por dos hombres que lo abordaron de manera repentina. Según las primeras informaciones, los delincuentes lograron sustraer dinero en efectivo y otros objetos de valor, para luego escapar rápidamente del lugar.
De acuerdo con lo reconstruido por los investigadores, la principal hipótesis que maneja la causa es un robo “al voleo”, es decir, sin que los atacantes supieran de antemano a quién estaban asaltando. “No es su casa. Es una vivienda en donde se están haciendo trabajos de refacción. Y todo indica que fue un hecho al voleo”, detallaron fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online.
La casa no cuenta aún con medidas de seguridad definitivas, como alarmas o personal de vigilancia, lo que podría haber facilitado el accionar de los delincuentes. El ataque fue rápido y preciso: los asaltantes amenazaron al periodista, se apoderaron del dinero que tenía consigo y se dieron a la fuga sin ejercer violencia física.
Tras concretar el robo, los ladrones escaparon en un auto de color oscuro. La Policía Bonaerense trabaja ahora para determinar si el vehículo utilizado había sido robado previamente, ya que existe la sospecha de que podría tratarse de un automóvil denunciado como sustraído días atrás en el partido de Morón.
Ese posible vínculo abrió una nueva línea de investigación, ya que permitiría relacionar el asalto con otros hechos delictivos recientesen la zona oeste del conurbano. Por estas horas, los peritos analizan cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo antes y después del ataque.
La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, titular de la UFI N° 8 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la identificación de los responsables. En el expediente trabajan en conjunto la DDI, la policía local y personal de investigaciones, que ya comenzaron a relevar imágenes de cámaras ubicadas en calles cercanas al domicilio.
“El hecho está siendo analizado como un robo al voleo, aunque ninguna hipótesis está descartada”, señalaron fuentes judiciales. Hasta el momento, no hay detenidos, pero los investigadores confían en que el análisis del material fílmico permita obtener pistas concretas sobre los autores.
