Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham

Ese posible vínculo abrió una nueva línea de investigación, ya que permitiría relacionar el asalto con otros hechos delictivos recientesen la zona oeste del conurbano. Por estas horas, los peritos analizan cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo antes y después del ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, titular de la UFI N° 8 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la identificación de los responsables. En el expediente trabajan en conjunto la DDI, la policía local y personal de investigaciones, que ya comenzaron a relevar imágenes de cámaras ubicadas en calles cercanas al domicilio.

“El hecho está siendo analizado como un robo al voleo, aunque ninguna hipótesis está descartada”, señalaron fuentes judiciales. Hasta el momento, no hay detenidos, pero los investigadores confían en que el análisis del material fílmico permita obtener pistas concretas sobre los autores.